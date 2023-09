Bezirkskandidat Benjamin Goßner setzt auf politische Bildung und Inklusion

Der 37-jährige Politiker der Partei die Basis will sich im Bezirkstag auch für junge Menschen einsetzen. Warum es ihm auch um Flutpolder geht, sagt er im Interview.

Herr Goßner, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Benjamin Goßner: Der Bezirk übernimmt Aufgaben in Bereichen wie Umwelt, genauer gesagt Natur- und Gewässerschutz. Aber auch Kultur und Bildung werden vom Bezirkstag gefördert und gepflegt.

Alter: 37 Jahre

Beruf: Gas- und Wasserinstallateur

Familienstand: verheiratet

Politisch aktiv seit: 2021

Hobbys: Wandern, Radeln, Modellbau, Kochen

Mein Lebensmotto: Geht nicht, gibt's nicht. Aufgeben ist keine Option.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Benjamin Goßner: Schwaben ist einer der wasserreichsten Bezirke. Schutz und natürliche Erhaltung gehören zu den wichtigsten Aufgaben im Bezirk. In unserer Region sind die schon länger geplanten Flutpolder ein Hauptthema. Doch auch im kulturellen Bereich ist der Bezirk tätig, so ist er Träger eigener Museen, darunter das Schloss Höchstädt oder die Beratungsstelle für Volksmusik in Thierhaupten. Ganz wichtig für die Zukunft ist die Jugend, die durch die Bezirke mit gefördert wird.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Benjamin Goßner: Ich möchte mich stark machen für die Inklusion von jungen Menschen mit Behinderung. Auch ist politische Bildung und Aufklärung wichtig. In letzter Zeit bekommt man immer mehr das Gefühl, dass die politische Meinung junger Erwachsener mehr und mehr ins Extreme schlägt.

Was wollen Sie dort für Ihren Stimmkreis bewirken?



Benjamin Goßner: Es soll mehr für die Jugend getan werden, diese mehr gefördert und in Sachen Umweltschutz sensibilisiert werden. Zudem möchte ich mich für die betroffenen Bürger und Landwirte starkmachen, die von den geplanten Flutpoldern betroffen sind. Diese Maßnahmen benötigen Alternativen.