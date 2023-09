Bezirkskandidat Elias Merkle setzt auf Gesundheitsversorgung und Jugend

Der 23-jährige Harburger kandidiert für die AfD. Im Interview spricht er auch von Verschwendung.

Herr Merkle, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Elias Merkle: Der Bezirk als dritte kommunale Ebene erfüllt alle diejenigen Aufgaben, welche nicht von den Gemeinden und Landkreisen erfüllt werden können und die nicht auf Landesebene gelöst werden müssen. Neben Themen wie Bildung, Kultur, Europa und Umwelt liegt der Schwerpunkt auf sozialen Themen.

Elias Merkle im Steckbrief

Alter: 23 Jahre

Beruf: Verwaltungsinspektor (Dipl.-Verwaltungswirt (FH))

Familienstand: ledig

Politisch aktiv seit: 2018

Hobbys: Schützenverein, katholische Landjugend, Feuerwehr, Angeln

Mein Lebensmotto: Am besten geht, wer zu seiner Sache steht.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Elias Merkle: Die Bezirkspolitik zeichnet unter anderem aus, dass sie viel aus dem Hintergrund heraus wirkt. Beim Schwabentag 2023 in Dillingen oder dem Volksmusikwochenende in Violau bei Altenmünster war sie aber auch ganz konkret mitzuerleben. Das Schöne an der Arbeit des Bezirkstags sind die vielfältigen Ansatzpunkte – im Landkreis Dillingen allein wirkt der Bezirk mit über zehn Betreuungseinrichtungen zusammen.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Elias Merkle: Aus meiner beruflichen Qualifikation als Verwaltungsbeamter und meinen Erfahrungen im Ehrenamt heraus bin ich überzeugt, dass es im Bezirkstag viel zu tun gibt. Dort möchte ich mich mit meinem Verwaltungsfachwissen und meinem Gefühl für die Menschen vor Ort einbringen. Deswegen ist mir über alle Themenbereiche hinweg vor allem wichtig, dass die eingesetzten Mittel ankommen und nicht verschwendet werden. Schließlich wird hier mit Steuergeldern gearbeitet.

Was wollen Sie dort für den Stimmkreis bewirken?



Elias Merkle: Dillingen und Augsburg-Land sind, wie man ja bereits aus der Bezeichnung erkennt, eher ländlich geprägt. Besonders hier darf die Gesundheitsinfrastruktur für psychische Hilfe nicht vernachlässigt werden. Schließlich treffen die Krisen unserer Zeit – Inflation, Energienot, Corona oder die Auswirkungen der Ampelpolitik gerade den ländlichen Raum mit voller Wucht. Als junger Mensch sind mir aber natürlich auch Jugendthemen ein großes Anliegen. Sowohl die Zeit als Kind und Heranwachsender, als auch die zukünftigen Bedingungen für unsere Generation müssen so gut wie nur möglich gestaltet werden.

