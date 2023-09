Bezirkskandidat Johann Popp: Bezirk soll verlässlicher Partner bleiben

Der Wertinger Johann Popp (CSU) will auch nach dem 8. Oktober die Region wieder im Bezirkstag vertreten. Doch was hat er dort bereits bewirkt?

Herr Popp, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Johann Popp: Der Bezirk kümmert sich um Menschen, die Hilfe in schwierigen Situationen benötigen, insbesondere bei körperlichen oder geistigen Behinderungen, bei Pflegebedürftigkeit oder bei psychischen Erkrankungen. Außerdem unterstützt der Bezirk zahlreiche Themen, die sich mit der bayerisch-schwäbischen Kultur befassen, von der Geschichte, der Literatur bis hin zu Volksmusik und Trachten. Zu diesem Zweck unterhält oder unterstützt der Bezirk zahlreiche Einrichtungen. Schließlich setzt er auch Akzente im Bereich der Umwelt wie zum Beispiel im Fischereiwesen und fördert auch den Europagedanken durch Partnerschaften mit der Mayenne (Frankreich) und der Bukowina (Rumänien/Ukraine).

Johann Popp im Steckbrief 1 / 6 Zurück Vorwärts Alter: 65 Jahre

Beruf: Vizepräsident des Landgerichts Augsburg a.D.

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Politisch aktiv seit: 1984 (Wahl in den Wertinger Stadtrat)

Hobbys: Lesen, Radfahren, Joggen, Holzhacken

Mein Lebensmotto: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen (Don Bosco)

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Johann Popp: Der Bezirk unterhält seine erste und bis jetzt einzige Außenstelle der Bezirksverwaltung in Höchstädt. Im dortigen Servicegebäude unterhalb des Schlosses findet täglich ein umfassender Beratungsservice zu allen Themen des Bezirks statt. Zudem werden in Meitingen, in Nordendorf und im Landratsamt Dillingen regelmäßig Sprechtage abgehalten, die der gesamten Bevölkerung offenstehen. Im Schloss - Stichwort „Kulturschloss“ - Höchstädt finden jedes Jahr Ausstellungen statt, die sich vor allem mit dem Thema „Kindheit in Schwaben“ befassen. Der Bezirk unterstützt die Träger von Pflege- und Behinderteneinrichtungen, die im Stimmkreis besonders zahlreich vertreten sind wie zum Beispiel Regens Wagner, Lebenshilfe, Elisabethenstiftung, Dominikus-Ringeisen-Werk und Caritas, um nur einige zu nennen. Schließlich beteiligt sich der Bezirk an Investitionen in Denkmalschutz und Bildung.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Johann Popp: Als langjährigem Richter in Betreuungssachen liegt mir die Unterstützung von Menschen mit Behinderung oder mit Pflegebedarf besonders am Herzen. Was gerade hier im Stimmkreis zahlreiche Träger und ehrenamtliche Helfer in diesem Bereich leisten, ist bewundernswert. Dafür, dass der Bezirk hier ein stabiler und verlässlicher Partner bleibt, will ich mich mit ganzer Kraft einsetzen.

Was haben Sie im Bezirkstag für die Region bereits bewirkt? Was wollen Sie noch bewirken?



Johann Popp: Die Außenstelle der Bezirksverwaltung in Höchstädt geht auf meinen Vorschlag vom Juli 2019 zurück. Sie soll in nächster Zeit auf zehn bis zwölf Stellen ausgebaut werden. Als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bezirkskliniken habe ich mehrere Kooperationen mit den Dillinger Kreiskliniken angeregt, die sich entweder bereits in der Umsetzung befinden oder noch im Oktober förmlich beschlossen werden sollen. Die Verknüpfung der verschiedenen kommunalpolitischen Ebenen ermöglicht mir immer wieder, Fortschritte für unsere Region und die hier lebenden Menschen zu erreichen. Die derzeit auf meine Anregung hin ins Auge gefasste Senkung der Bezirksumlage wird die Landkreise Dillingen und Augsburg im kommenden Jahr finanziell deutlich entlasten. Ich möchte alles tun, damit das Motto „Der Bezirk kommt zu den Menschen“, das ich bei den Haushaltsberatungen 2020 formuliert habe, das Handeln des Bezirks stärker prägt. Für die optimale Förderung von Projekten in unserem Stimmkreis habe ich mich stets besonders eingesetzt. Diese Arbeit würde ich sehr gerne fortsetzen.