Bezirkskandidat Thomas Reicherzer: Ihm ist psychische Gesundheit wichtig

Der 28-jährige SPD-Bürgermeister von Wittislingen will die Region im Bezirk vertreten. Welche Themen ihm wichtig sind und warum er nicht auf Wahlversprechen setzt.

Herr Reicherzer, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Thomas Reicherzer: Der Bezirk übernimmt zum Beispiel Aufgaben in den Bereichen Kultur, Bildung und Umwelt. Vor allem ist der Bezirk aber zuständig für soziale Hilfen. Etwa für ältere und pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger, für Menschen mit Behinderungen und im Bereich der psychischen Gesundheit, dort auch über die Bezirkskliniken.

Alter: 28 Jahre

Beruf: Erster Bürgermeister (Wittislingen)

Familienstand: ledig

Politisch aktiv seit: 2013

Hobbys: Lesen, Fußball

Mein Lebensmotto: Den Mutigen gehört die Welt.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Thomas Reicherzer: Eine besonders markante Einrichtung des Bezirks in unserem Stimmkreis ist das Kulturschloss Höchstädt. Seine Wirkung entfaltet der Bezirk aber auch hier im Stimmkreis immer dann, wenn man über die Sozialhilfe Unterstützung durch den Bezirk erfährt.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Thomas Reicherzer: Mir ist die psychische Gesundheit der Menschen besonders wichtig. Deshalb möchte ich mich für starke Bezirkskliniken einsetzen. Und für eine optimale Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher.

Was wollen Sie dort für Ihren Stimmkreis bewirken?



Thomas Reicherzer: Es wäre bei der Bezirkswahl nicht ehrlich, Versprechungen zu machen, was man für den eigenen Stimmkreis „herausholen“ möchte. Wir sollten den Bezirk als Ganzes sehen. Wir alle können davon profitieren, wenn der Bezirk schnell und unkompliziert unterstützt, wenn man ihn braucht.