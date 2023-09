Interview

Bezirkskandidat Ulrich Reiner: Probleme lösen ohne Klein-Klein

Plus Der 35-Jährige will den Stimmkreis im Bezirk vertreten. Auf welche Themen er setzt.

Von Jonathan Mayer

Herr Reiner, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Ulrich Reiner: Der Bezirk kümmert sich um Themen, bei denen man auf keinerlei Berührung hofft und dennoch sehr froh ist, dass diese Themen im Bedarfsfall gut besetzt sind. Also etwa die Unterstützung im medizinischen, psychologischen und pflegerischen Bereich. Oder um Themen, bei denen man gerne Berührung hat, wie Förderung der Kultur, der Europäischen Verständigung, Umweltschutz und Bildungsangebote.

Ulrich Reiner im Steckbrief 1 / 6 Zurück Vorwärts Alter: 35 Jahre

Beruf: Bereichsleiter Stoffform, Branche Kreislaufwirtschaft

Familienstand: ledig

Politisch aktiv seit: 2020

Hobbys: Obmann Schiedsrichtergruppe Donau, Atemschutz Feuerwehr Bissingen, Gemeinderat, Dozent für die angehenden Meister Kreislaufwirtschaft bei der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS)

Mein Lebensmotto: Wir können den Wind nicht beeinflussen, aber die Segel anders setzen.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Ulrich Reiner: Neben den festen Institutionen wie der SDL und dem Kloster in Thierhaupten, Schloss Höchstädt, unseren Bezirkskrankenhäusern, Berufsfachschule für Logopädie in Augsburg usw. arbeitet der Bezirk oft unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, aber in sehr wichtigen Bereichen für die Zukunft. Ich bin beispielsweise ein glühender Anhänger des Projekts Jugendbegegnung „4 Regionen für Europa“. Hier spielen Jugendteams aus Mayenne (Frankreich), Suceava (Rumänien), Tscherniwzi (Ukraine) und Schwaben Fußball, lernen sich so spielerisch kennen und lassen in den Köpfen erst gar keine Schranken und Grenzen aufkommen. Hier wird enorm Wichtiges für die gemeinsame Zukunft geleistet.

