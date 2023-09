Bezirkskandidat Wilhelm Hartl will mehr Tier- und Umweltschutz

Der 52-Jährige aus Buttenwiesen ist frisch in der Politik und will mit der V-Partei3 in den Bezirkstag. Warum er für eine Bio-Quote von 100 Prozent ist.

Herr Hartl, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Wilhelm Hartl: In Bayern übernimmt der Bezirk die Aufgaben, die über die Verwaltungsbereiche der Landkreise und kreisfreien Städte hinausgehen. Unter anderem an erster und wichtigster Stelle, als Träger der überörtlichen Sozialhilfe, umfassen die Aufgaben Hilfe für Menschen mit Behinderungen und Hilfe zur Pflege.

Wilhelm Hartl im Steckbrief

Alter: 52 Jahre

Beruf: Erwerbsminderungs-Rente (aufgrund Epilepsie)

Familienstand: verheiratet

Politisch aktiv seit: 2023

Hobbys: Sport (HIIT), Mitglied der Feuerwehr Buttenwiesen, Aktivismus für den Tierschutz, Fotografie

Mein Lebensmotto: "Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit" - Albert Schweitzer

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Wilhelm Hartl: Natürlich gibt es auch im Landkreis Dillingen oder Augsburg viele betroffene Menschen. Sei es direkt als Hilfsbedürftige oder als Angehörige von Menschen, die in den Einrichtungen wie etwa Regens-Wagner Dillingen, die Lebenshilfe Dillingen/Wertingen oder die Behindertenwerkstätte des Dominikus-Ringeisen-Werks in Meitingen. Ebenso werden verschiedene regionale Einrichtungen für psychische Gesundheit vom Bezirk Schwaben gefördert. Nicht ganz so bekannt dürfte sein, dass auch die Subvention des Denkmalschutzes für überregionale Denkmäler zu den Aufgaben des Bezirks gehört. Hier ist die Vergabe des alljährlichen Denkmalpreises öffentlichkeitswirksam.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Wilhelm Hartl: Die Möglichkeit, etwas verändern zu können, ist der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, mich mit einer vom System unabhängigen Partei zur Wahl zu stellen. Die V-Partei3 mit einem sehr sozialen Programm hat bei der Bezirkstagswahl auch eine echte Chance, da es hier keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Ich möchte als Brückenbauer zu den Menschen vor Ort und ihre Anliegen dienen und im Bezirkstag alle Beschlussvorlagen darauf überprüfen, ob zudem auch die Themen Tier-, Umwelt- und Naturschutz ausreichend berücksichtigt sind.

Was wollen Sie dort für Ihren Stimmkreis bewirken?



Wilhelm Hartl: Ein wichtiges Anliegen ist mir die besondere Wertschätzung der Betroffenen – aber auch der Angestellten - in den verschiedenen Einrichtungen, die vom Bezirk Schwaben finanziert werden. Dazu zählt die Verantwortung für eine gesunde Ernährung, also ein pflanzlich-vollwertiges Angebot mit einer Bio-Quote von 100 Prozent. Gerade in öffentlichen Einrichtungen dürfen nicht länger Nahrungsmittel mit Glyphosat- oder Antibiotikarückständen Standard sein, da es dabei keinerlei Auswahlmöglichkeit für kranke oder behinderte Menschen gibt. Auch möchte ich genau hinschauen, dass der Arbeitsschutz gerade in diesen sensiblen Einrichtungen eingehalten wird.