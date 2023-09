Bezirkskandidatin Heidi Terpoorten: Die Schwachen der Gesellschaft im Blick

Die 57-jährige Grüne war bislang für Augsburg im Bezirkstag, jetzt will sie ihre Heimatregion dort direkt vertreten. Welche Akzente sie dabei setzt.

Frau Terpoorten, in eigenen Worten: Was macht der Bezirk Schwaben?



Heidi Terpoorten: Im Volksmund wird der Bezirkstag oft als Sozialparlament bezeichnet. Er wirkt in direkter Auswirkung auf uns Menschen, wenn wir Hilfe benötigen: als Träger von Fachkliniken und ambulanten Diensten für Menschen mit psychischer Erkrankung, als Kostenträger für Hilfen für Menschen mit Behinderung und nicht zuletzt durch den Krisendienst für alle Menschen in Not. Mit über 95 Prozent des Bezirkshaushalts ist das die größte Aufgabe für den Bezirk. Dann stellt der Bezirk die schwäbische Kultur in den Mittelpunkt, als Träger eigener Museen mit Beratungsstellen für Trachtenkultur, Popmusik, Denkmalpflege. Der Bezirkstag unterstützt Bildungseinrichtungen der regionalen Jugend- und Bildungsarbeit. Gelebte europäische Partnerschaft zur Bukowina sowie zur Mayenne beeindrucken mich persönlich sehr, gerade die Unterstützung des Bukowina-Hilfswerks seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Nicht zu vergessen das Engagement im Umweltbereich: Im Fischereihof Salgen werden vom Aussterben bedrohte Fischarten erfolgreich gezüchtet und in schwäbische Gewässer ausgebracht.

Heidi Terpoorten im Steckbrief

Beruf: Sozialarbeiterin

Politisch aktiv seit: 2011

Hobbys: Tier- und Naturschutz, Lesen, Garteln, Fotografieren, Kochen und Backen

Mein Lebensmotto: Machen ist wie wollen, nur krasser.

Wo spürt man den Bezirk im Stimmkreis Augsburg Land, Dillingen?



Heidi Terpoorten: In allen Einrichtungen im ambulanten und stationären Bereich für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung wie beispielsweise der Lebenshilfe, Regens Wagner, dem Dominikus-Ringeisen-Werk, der Elisabethenstiftung; im sozialpsychiatrischen Dienst in Dillingen, in Beratungsstellen wie dem Pflegestützpunkt in Höchstädt, das Museum im Schloss in Höchstädt oder auch in der Umweltstation in Bächingen.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Heidi Terpoorten: 2018 trat ich im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost an, weil ich zum einen bezirkspolitisch absolute Anfängerin war und mich die Augsburger Grünen gefragt haben, ob ich auf diesem Platz kandidieren möchte. So konnte ich für beide Stimmkreise, Augsburg-Stadt-Ost und meinen Heimatstimmkreis Augsburg-Land, Dillingen grüne Anliegen voranbringen. Für die diesjährige Wahl will ich Gesamtschwaben im Blick behalten, jedoch vor allem für unseren Stimmkreis Politik machen. Gerade die Themen Teilhabe, die mich als Post-Covid-Betroffene mit MECFS selbst betreffen, sowie die Suche nach stimmigen Konzepten für Menschen mit Behinderung, mit Pflegebedarf, mit psychischer Erkrankung waren mir in der letzten Wahlperiode wichtig. Eins der größten Themen der kommenden Zeit wird sein, wie wir Einrichtungen bei der Personalsuche unterstützen. Zeitarbeit ist hier keine Lösung. Wir müssen andere Wege finden wie über Freiwilligendienste oder schnelleren Zugang von Geflüchteten zur Arbeit. Ein weiteres Thema: Demenzerkrankte und Menschen im Alter gehören mitten in unser Leben; leider sind wir weit entfernt von Barrierefreiheit und Demenzsensibilität. Allein das Thema Mobilität ist ein Desaster.

Was haben Sie im Bezirkstag für die Region bereits bewirkt, was wollen Sie noch bewirken?



Heidi Terpoorten: Mir war insbesondere wichtig, dass wir Pflegestützpunkte in Schwaben errichten. Auch auf meine Initiative hin wird seit 2019 dieses Angebot schwabenweit vorangetrieben; mit Höchstädt als erstem Stützpunkt. Ebenso wirkt unser Antrag für einen demenzfreundlichen Bezirk mit über 200.000 Euro in unseren Stimmkreis hinein. Damit werden Schulungen von Demenz- und Alltagsbegleitungen, der Aufbau von Helferkreisen gefördert. Durch meine Erstinitiative konnten die Kurzzeitpflegeplätze erhöht werden. Den Prozess hin zu mehr Inklusion möchte ich aktiv mitgestalten.

