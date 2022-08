CSU-Abgeordneter Ulrich Lange: "Der Einfluss ist nicht der gleiche wie zuvor"

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange wurde als möglicher Staatssekretär gehandelt, doch die Union musste nach den Wahlen in die Opposition. So sieht er seine neue Rolle.

Mal ehrlich, Herr Lange, ist Ihnen in der Opposition das Lachen vergangen?



Ulrich Lange: Natürlich nicht. Opposition ist nicht nur Mist, sondern eine demokratische Notwendigkeit - wobei die Situation natürlich eine andere ist als Teil der Regierungskoalition. Aber CDU und CSU haben schnell ihre Rolle gefunden.

Was ist denn so grundsätzlich anders?



Lange: Unser Zugang zu Informationen hat sich natürlich verändert. Dinge auf kurzen Zuruf zu erfahren ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Zudem stehen mir als stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU noch zwei Mitarbeitende zur Verfügung, vorher waren es vier. In meinem Büro ist aber alles beim Alten.

Sie standen vor einem weiteren Schritt in Ihrer Polit-Karriere und wurden als künftiger Staatssekretär gehandelt. Leiden Sie unter diesem Bedeutungsverlust?



Lange: Nach solch einer Niederlage braucht es die Zeit, das Ganze zu hinterfragen. Eine grundsätzliche Neuaufstellung mit Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzenden war unerlässlich. Er ist der richtige Mann, denn er hat der Unionsfraktion schnell eine Oppositionsstruktur gegeben. Es ist für uns die Chance zur inhaltlichen Erneuerung.

Ist es nicht seltsam, wenn CDU und CSU jetzt die neue Ampelkoalition für Versäumnisse etwa in der Energiepolitik kritisieren? Die Union war doch selbst die vergangenen 16 Jahre an der Macht.



Lange: Ich mag diese Fingerzeigespielchen nicht, das ist primitiv. Die SPD war von diesen 16 Jahren ebenfalls zwölf mit dabei und hat vorher sieben Jahre mit den Grünen regiert.

Wie bewerten Sie die Arbeit der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen?



Lange: Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine konnte niemand rechnen. Deshalb treffen wir jetzt viele Entscheidungen zusammen. Die Ampel selbst ist eine Konstellation, die nicht zusammenpasst. Seit dem einen gemeinsamen Selfie am Anfang ist die Harmonie weg.

Lesen Sie dazu auch

Als Oppositionspolitiker können Sie jetzt aber kein neues Geld für die Region in Berlin loseisen.



Lange: Der Einfluss ist natürlich nicht der gleiche wie zuvor. Aber das meiste sind ohnehin Bund-Länder-Programme, die mit Bayern abgestimmt werden. Ich bin zudem der direkt gewählte Wahlkreis-Abgeordnete in der Region. Und ich kümmere mich weiter um die laufenden Projekte. Alleine in den Bundeswehr-Standort Dillingen werden in den kommenden Jahren 40 Millionen Euro investiert. Dazu kommen die Planung der B16 neu in Höchstädt, der Ausbau der barrierefreien Bahnhöfe in Dillingen und Höchstädt. 2015 war die Finanzierung für die Bahnhöfe bereits beschlossene Sache. Inzwischen hat die Bahn den Start in Dillingen wegen der unzureichenden Planung eines Planungsbüros um zwei Jahre auf 2025 verschoben. Das ist sehr frustrierend. Der Bahnhof Dillingen ist doch nicht der Flughafen BER oder Stuttgart 21. Wenn der Dillinger Bahnhof ausgebaut ist, sind zehn Jahre seit dem Beschluss des Bundestags vergangen.

Haben Sie die Sorge, dass die Ampel die B16 Nord in Höchstädt zu den Akten legen wird. Die Grünen haben das Projekt infrage gestellt, nachdem der Lückenschluss in Höchstädt in Richtung Donauwörth verlängert wird.



Lange: Die Planung läuft über das Bayerische Innenministerium und das Staatliche Bauamt Krumbach. Der Bundesverkehrswegeplan, in dem das Projekt im vordringlichen Bedarf aufgeführt ist, gilt bis 2030. Es wäre ein Novum, wenn eine geplante Maßnahme komplett gestrichen würde. Die B16 ist im Straßenausbaugesetz enthalten, dieses kann nur durch eine Mehrheit im Bundestag geändert werden. Unser Land und die Ampelkoalition haben gegenwärtig andere Themen.

Die Umweltorganisation Greenpeace hat Sie in einer Veröffentlichung zu den „31 schlimmsten Klimabremsern“ der früheren Großen Koalition gezählt. Was sagen Sie dazu?



Lange: Davon weiß ich gar nichts. Als Verkehrspolitiker ist man aber bei Greenpeace nicht wohlgelitten. Den Einfluss, den mir Greenpeace da zuschreibt, hatte ich leider nie.

CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter hat am Freitag öffentlich gemacht, dass er nicht 2023 mehr für den Landtag kandidieren wird. Wer soll den Höchstädter beerben?



Lange: Ich habe vor dieser Entscheidung großen Respekt. Georg Winter hat für die Region außergewöhnlich viel geleistet. Zur Frage, wer jetzt für die CSU im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen bei der Landtagswahl antreten soll, wird von den zuständigen Gremien beraten werden. Das entscheidet sich in naher Zukunft.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung des Landkreises Dillingen?



Lange: Der Landkreis Dillingen steht vor großen Herausforderungen, denn ihn drückt eine beträchtliche Schuldenlast. Die Situation der beiden Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen bleibt angespannt. Es fängt bei dem Problem an, Personal zu finden, und hört bei der Finanzierung auf. Auch die Verteuerung der Energie wird auf die Kliniken durchschlagen. Ein Zimmer im Kreiskrankenhaus können Sie nicht ein paar Grad runterkühlen, um Energiekosten zu sparen. So viele Knie und Hüften mehr kann man hier gar nicht operieren, um die steigenden Kosten wettzumachen.

Werden Sie jetzt in Berlin den großen Kritiker der Ampel-Koalition geben?



Lange: Wenn in Berlin Entscheidungen gegen den ländlichen Raum getroffen werden, dann werde ich den Mund schon aufmachen. Nur ein Beispiel: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Bahn-Infrastruktur mit 60 Milliarden Euro modernisieren. Er konzentriert sich dabei aber auf die Hochgeschwindigkeitstrassen, etwa von Augsburg nach Ulm. Eine Strecke wie die zwischen Donauwörth und Günzburg fällt da aber hinten runter. Das Land wird vernachlässigt.

Wie sehen Sie Ihre politische Zukunft?



Lange: Ich arbeite am Comeback. Mit 53 bin ich da jung genug.

Zur Person: Ulrich Lange (CSU) ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der heute 53-Jährige wurde in Meran (Südtirol) geboren und wuchs in Nördlingen auf. Seinen Wehrdienst leistete er in der Dillinger Luitpoldkaserne ab. Lange, der verheiratet und Vater zweier Kinder ist, studierte Rechtswissenschaft. Er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.