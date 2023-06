Der Dillinger Orgelsommer hat einen richtigen "Wumms"

Plus Ein Sattelschlepper wird für ein Sonderkonzert eine transportable "Wanderer-Orgel" von Mailand ins schwäbische Rom bringen. Warum sich die Veranstaltungsreihe neu ausrichten muss.

Der 17. Dillinger Orgelsommer steht vor der Tür. Die Veranstaltungsreihe hat Ausstrahlungskraft. Da werden Sie als Vorsitzende des Fördervereins Dillinger Basilikakonzerte am Konzept vermutlich nicht viel ändern?



Gertrud Olbrich: Doch, wir müssen uns als Förderverein breiter aufstellen. Wir bieten Orgelmusik auf internationalem Spitzenniveau. Die Kosten steigen, und Sponsoring allein reicht dabei nicht aus. Wir haben uns nach langen Diskussionen dafür entschieden, bei drei von insgesamt 13 Matineen Eintritt zu verlangen. Bisher hatten wir am Ende der Konzerte um freiwillige Spenden gebeten.

Und warum ändern Sie diese Praxis?



Gertrud Olbrich: Wir haben einen externen Berater, der ein Unternehmen in der Region geführt hat. Er hat das "Marktpotenzial" des Orgelsommers analysiert. Und auch festgestellt, dass die Inflation seit 2006 etwa 36 Prozent ausmacht. Die Einnahmen stagnieren aber, obwohl wir uns intensiv um Sponsoren bemühen. Wenn wir weiter keinen Eintritt verlangen, sind wir irgendwann am Ende.