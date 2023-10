Der Lauinger Abt Hermann Josef Kugler beendet seine Amtszeit

Die Prämonstratenser in Windberg haben einen neuen Abt gewählt. Nach seiner letzten Amtshandlung in Höchstädt erklärt Kugler, warum er nicht mehr kandidierte.

Am Sonntag haben Sie in Höchstädt anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Kirchweih" noch die Festpredigt in der Stadtpfarrkirche gehalten. Da waren Sie noch Prämonstratenser-Abt im Kloster Windberg. Es war also Ihre letzte Amtshandlung?



Hermann Josef Kugler: Ja, in Höchstädt war ich noch Abt. Danach bin ich nach Windberg gefahren. Dort haben am Abend alle stimmberechtigten Mitbrüder der Klöster Windberg und Roggenburg Petrus-Adrian Lerchenmüller zum 48. Abt von Windberg gewählt. Mit ihm haben wir für die kommenden zehn Jahre einen spirituellen, vielseitig begabten und optimistischen Abt.

Warum standen Sie nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung?



Kugler: Ich hatte inzwischen zwei Amtsperioden mit jeweils zehn Jahren absolviert. Und ich kam aus freien Stücken zu der Ansicht, dass nach 20 Jahren ein Wechsel für die Klöster sinnvoll ist. Das wird Bewegung in den Konvent bringen. Zum Glück sind wir Prämonstratenser nicht überaltert. Unseren Klöstern in Windberg und Roggenburg und der Abtei in Speinshart gehören 27 Priester und ein Novize an. Der Altersdurchschnitt dürfte so um die 50 liegen. Wir hatten einige geeignete Kandidaten für das Amt und mit Petrus-Adrian Lerchenmüller eine hervorragende Lösung gefunden.

Seine letzte Amtshandlung als Abt: Der Prämonstratenser Hermann Josef Kugler predigte in Höchstädt anlässlich des 500. Weihejubiläums der Stadtpfarrkirche. Foto: Bernhard Veh

Wird Ihr Alltag mit diesem Rückzug leichter?



Kugler: Das wird sich zeigen. Ich bin jetzt 57 und gebe mit den Klöstern Windberg und Roggenburg sowie der Pfarrei Windberg einen Teil der Verantwortung ab. In der Abtei Speinshart bleibe ich aber Administrator. Wir sind dort sieben Mitbrüder, auch mein Bruder Adrian ist dort. Speinshart, das ebenfalls noch zum Bistum Regensburg gehört, entwickelt sich mit seiner Begegnungsstätte zu einem Wissenschaftszentrum für künstliche Intelligenz und Hightech.

Halten Sie eigentlich noch Kontakt nach Lauingen, Ihrer Heimatstadt?



Kugler: Der Kontakt nach Lauingen ist gut. Vergangenes Wochenende habe ich zu Hause bei meiner Mutter übernachtet. Im August verbringe ich regelmäßig eine Woche Urlaub in meiner Heimat. An Weihnachten nach den Feiertagen bin ich immer bei meiner Mutter und meiner Schwester, die nebenan wohnt. Da sind dann oft alle „Kuglers“ beieinander. Kontakte gibt es natürlich auch noch zur Stadtkapelle Lauingen, in der ich als Jugendlicher aktiv war, und zu Klassenkameraden und Jugendfreunden.



Höchstädt hat damit anlässlich des Gottesdienstes zum 500. Weihejubiläum der Stadtpfarrkirche eine historische Predigt erlebt – Ihre letzte als Abt. Um was ging es?



Kugler: Um die alttestamentliche Lesung "Jakob und die Himmelsleiter".

Was könnte sie uns heute sagen?



Kugler: Jakob legt sich zum Schlafen mit dem Kopf auf einen Stein – vielleicht mit einem schlechten Gewissen, weil er seinen Bruder Esau betrogen hat, vielleicht auch mit etwas Reue. Doch da tut sich ihm plötzlich der Himmel auf. Nur weil er seine Schuld nicht verdrängt oder verschläft, sondern sie sich als Stein auch noch zum Schlaf unter seinen Kopf geschoben hat, wird ihm im Schlaf die große Entlastung, diese großartige Vision zuteil, und er sieht die Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und niedersteigen.

Die Situation der katholischen Kirche ist angesichts des Missbrauchsskandals und der steigenden Austrittszahlen mitunter auch harte Realität. Was stimmt Sie dennoch zuversichtlich?



Kugler: Das ist die andere Seite der Kirche, ihr innerstes Christus-Geheimnis, das Lebendige an ihr, die vielen guten Menschen, die sich in ihr engagieren, und die vielen guten Taten, die von ihr ausgehen. Wir haben den Schatz des Evangeliums, das wir zu verkünden haben, und sollten nicht nur auf Austrittszahlen sehen, die eine sinkende gesellschaftliche Relevanz der Kirche nahelegen. Schauen wir auf diejenigen, die in der Kirche zu Hause sind und Gutes tun.

Was überzeugt Sie, dass sich hinter dieser endlich scheinenden Welt doch Gott als Schöpfer verbirgt?



Kugler: Es ist das Vertrauen auf Gott, der größer ist als wir. Das eigene Gewissen verstehe ich als Stimme Gottes. Es gibt uns die Ahnung von etwas viel Größerem. Die Sehnsucht nach unendlichem Glück steckt in jedem Menschen. Und für diese Sehnsucht gibt es nach unserem Glauben eine Entsprechung in der Welt, die danach kommt – im Reich Gottes.

Zur Person: Hermann Josef Kugler wurde 1966 in Lauingen geboren. Nach dem Abitur 1985 trat er in das Prämonstratenser-Kloster in Windberg (Landkreis Straubing-Bogen) ein und legte 1989 die ewige Profess ab. 2003 wählten ihn seine Mitbrüder zum 47. Abt der Prämonstratenserabtei Windberg, zu dem auch die Klöster Roggenburg (Kreis Neu-Ulm) und Speinshart (Kreis Neustadt an der Waldnaab) gehören.