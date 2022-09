DFB-U20-Trainer aus Lauingen: "Die Qualität des Jugendfußballs in Deutschland ist ausbaufähig"

Plus Der Lauinger Daniel Stredak ist beim DFB neuer Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft der Männer. Er sagt deutlich, was Trainer im Nachwuchsbereich mitunter falsch machen.

Herr Stredak, wie wird man denn Assistenztrainer der U20-Nationalelf beim DFB?



Daniel Stredak: Das kann ich auch nicht sagen (lacht). Ich mache gerade in Hennef die A+-Trainerlizenz im Jugendfußball-Bereich, die bei den Erwachsenen mit der Pro-Lizenz, dem früheren Fußballlehrer, vergleichbar ist. Dort habe ich von Meikel Schönweitz, dem Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, einen Anruf erhalten, dass sich der DFB aufgrund meines Profils und meiner bisherigen Arbeit eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen könnte. Es gab mehrere Gespräche, und jetzt bin ich Assistenztrainer im Team von Chefcoach Hannes Wolf und Co-Trainer Hanno Balitsch. Das Ganze fühlt sich wie ein Traum an.