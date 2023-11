Dillinger Apotheker-Sprecher: Es drohen "weitere dauerhafte Schließungen"

Der virtuelle Auftritt des Gesundheitsminsiters beim Apothekertag sei "schlicht katastrophal" gewesen, sagt Dr. Matthias Schneider. Hoffnung auf eine Einigung sieht er nicht.

Mit Protesten und Geschäftsschließungen im Osten wollen Deutschlands Apothekerinnen und Apotheker weiterhin gegen Regierungspläne der Branche vorgehen. Nachdem man in der vergangenen Woche auch unter Beteiligung von Inhabern aus unserer Region in Stuttgart gemeinsam auf die Straße ging (wir berichteten), soll es heute auch in Dresden Solidaritätsaktionen geben. „Viel Bürokratie, wenig Vergütung“, lautet das Hauptmotto der klagenden Zunft, die jetzt auch Beistand durch prominente Politiker erhielt. Etwa von der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach, die sich ebenso wie Vorgänger Klaus Holetschek (beide CSU) für eine höhere Honorierung starkmachte und vor der Einführung von „Light“-Apotheken im Zuge der geplanten Reform warnte. Trillerpfeifen, Straßenwarnwesten und Protest-Plakate gehören für gewöhnlich nicht zum Handwerkszeug von Apothekern und Apothekerinnen. Doch in den vergangenen Monaten hatten viele Kollegen und Kollegen ihren Zorn über die schlechte Situation zum Ausdruck gebracht. Unter den mehr als 5000 Protestierern von Stuttgart reihte sich auch der gebürtige Dillinger Dr. Matthias Schneider (53), Sprecher der Apotheker im Landkreis mit insgesamt 17 Apotheken, ein. Er beantwortete Fragen unserer Redaktion.:





Sind in Zukunft weitergehende, härtere Reaktionen der Kollegen zu erwarten, was wäre denkbar?



Dr. Matthias Schneider: Was in naher oder etwas fernerer Zukunft passieren kann, sind natürlich weitere dauerhafte Schließungen aufgrund von Unwirtschaftlichkeit, Personalmangel und so weiter.

Wie wurde der Auftritt des Ministers beim Apothekertag Ende September bewertet?



Schneider: Ich war selbst als Delegierter beim Apothekertag. Der Auftritt war schlicht katastrophal. Gesundheitsminister Karl Lauterbach war entgegen seiner Ankündigung nicht selbst vor Ort, sondern hat sich virtuell zugeschaltet. Damit ist er natürlich den direkten Reaktionen im Saal entkommen. Ebenso konnte er auf die wenigen möglichen Fragen ausweichend oder gar nicht antworten, ohne dafür verantwortlich gemacht werden zu können. Die Standesvertretung hatte dem Minister sechs Fragen vorab zugeschickt. Er hat keine davon beantwortet, sondern schlicht seine Vorstellungen zu einer Apothekenzukunft geäußert, die fernab jeglicher Wirklichkeit sind.

Gibt es Hoffnung auf eine Einigung?



Schneider: Leider nein.

Professor Karl Lauterbach ist – im Gegensatz zu vielen seiner politischen Vorgänger – „vom Fach": Bringt so jemand denn kein Verständnis für Ihre Branche auf?



Schneider: Ob Apotheker, Ärzte, medizinisches Fachpersonal oder Klinikangestellte – es gibt eigentlich keine Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die nicht schon aus Protest gegen seine Politik auf die Straße gegangen ist. Lauterbach hat Medizin studiert, aber nie als praktischer Arzt gearbeitet. Seine Vorstellung vom Gesundheitssystem der Zukunft fußt auf seinen eigenen Überlegungen, die er früher als Berater den jeweiligen Ministern präsentiert hat und nun ungehindert vorantreiben kann. Er ist stolz darauf, keine „Lobbygruppen“ zu hören beziehungsweise zu empfangen. Ein hehres Ansinnen, doch ist ein wenig Bezug zur Realität selbst für einen Minister bisweilen hilfreich. Nach seiner eigenen Aussage schreibt er seine Gesetze alle selbst. Ich halte das für äußerst mutig, hat er doch zwar Medizin und Gesundheitsökonomie, nicht aber Jura oder Verwaltungswirtschaft studiert. Er geht nur zu Veranstaltungen von Organisationen im Gesundheitswesen, denen er blumige Versprechen machen kann. Auf dem Ärztetag war er vermutlich nur, weil er selbst Arzt ist. Doch selbst seine Kollegen verstehen sein Vorgehen nicht. Lauterbach (v)erachtet die derzeitigen Leistungserbringer im Gesundheitswesen als ineffektiv. Seine Idee sind große Zentren mit Vollversorgung und qualitativ ausgedünnte beziehungsweise ausgehungerte Rest-Leistungserbringer in der Fläche.

Was machen die Apotheken-Crews an Streiktagen?



Schneider: Manche fuhren nach Stuttgart zur zentralen süddeutschen Protestkundgebung. Andere machten Urlaub oder bauten Überstunden ab, wieder andere arbeiteten Aufgaben in den Apotheken ab, zu denen man im normalen Betrieb nicht kommt.

Sind solche Aktionen künftig gemeinsam etwa mit den Hausärzten geplant?



Schneider: Derzeit nicht. Es gibt aber eine Zusammenarbeit der Spitzen der Standesorganisationen.

Wie haben die Kunden auf die Schließungen reagiert?



Schneider: Im vergangenen Sommer haben wir enorm viel Zuspruch und Unterstützung erhalten, das freut uns sehr.

Zur Person: Dr. Matthias Schneider stammt aus einer Dillinger Apothekerfamilie. Das Stammhaus ist die Obere Stadt-Apotheke am Heinrich-Roth-Platz 1 zwischen der Königstraße und der Kardinal-von-Waldburg-Straße. Matthias Schneider ist Sprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen.