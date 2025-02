Jugendamtsleiterin: „Mir begegnen Diagnosen, von denen habe ich noch nie gehört“

Frau Reiser, Sie sind seit gut einem Jahr Leiterin des Jugendamtes. Zuvor waren Sie Stellvertreterin. Wie war der Sprung vom Vize- zum Chefposten?

EVA REISER: Es war spannend, auf neuen Rechtsbereichen und der Personalführung Fuß zu fassen. Ich war vorher am Landratsamt in der wirtschaftlichen Jugendhilfe tätig, und da auch schon länger dabei. Trotzdem musste ich mich in mein neues Tätigkeitsfeld reinarbeiten, es sind andere Aufgaben als Fachbereichsleitung im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe.

