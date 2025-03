Dillinger Seniorenheimleiter blickt zurück: Viel mehr als „satt und sauber“

Nach 25 Jahren haben Sie nun am 1. März die Leitung im Dillinger Senioren- und Pflegeheim Heilig-Geist-Stift abgegeben. Wie geht es Ihnen?

SIEGFRIED HUBER: In der Stiftungsverwaltung stehe ich noch weiterhin stundenweise zur Verfügung, soweit mein Wissen hilfreich und gewünscht ist. Aber offen gestanden ist das jetzt schon ein durchwachsenes Gefühl, verbunden mit etwas Wehmut. Die Aufgabe hier war für mich sehr erfüllend. Ich habe meinen Beruf geliebt, und die Verbundenheit mit Mitarbeitern und Bewohnern habe ich stets sehr geschätzt und tat mir gut. Im Juli werde ich 67, mal sehen, was jetzt kommt. Zufrieden stimmt mich, dass die Leitung des Heilig-Geist-Stifts bei meiner Nachfolgerin Marina Bolenbach in guten Händen ist.

