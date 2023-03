Interview

Ein Weltkonzern mitten in Höchstädt: Wer steckt hinter BAP Pharma?

Plus Seit rund drei Jahren gibt es in Höchstädt BAP Pharma, ein junges Unternehmen, das in England gegründet wurde. Wir haben mit zwei Führungskräften über die Firma gesprochen.

Von Simone Fritzmeier

Es ist ein unscheinbares Gebäude. Nur ein kleines Schild am Kreisverkehr weist den Weg zur Firma. Dabei steckt hinter den drei blauen Buchstaben ein Weltkonzern. Und das mitten in Höchstädt. 2020 wurde die 3900 Quadratmeter große, deutsche Niederlassung von BAP Pharma in der Donaustadt eröffnet. Das graue, lang gezogene Gebäude mit den vielen Fenstern ist zwar kein Hingucker – aber die Firmengeschichte ist es dafür umso mehr. Im Interview erklären Alexander Diedrich, Office Manager (Büroleiter), und Wolfgang Bucke, Procurement and Commercial Manager (Chefeinkäufer), wer hinter BAP steckt.



BAP Pharma wurde 2011 in England gegründet, 2021 fand der Umzug in eine Betriebsstätte in Marlow, westlich von London, statt. Ein weiterer Standort befindet sich in New Jersey in den USA. Und eben in Höchstädt. Wie ist die Wahl ausgerechnet auf die Donaustadt gefallen?



Diedrich: Über die Jahre ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, und dies hat es uns erlaubt, unsere Geschäftstätigkeiten zu erweitern und in neuen, europäischen Märkten anzusiedeln, um die Bedürfnisse unserer Kunden optimal abzudecken. Wir haben nach einem weiteren Standort gesucht, bevorzugt in Deutschland, und haben uns aufgrund der hohen Nachfrage von klinischen und pharmazeutischen Studien entschieden, unsere Verpackungs- und Etikettierungssparte hier im Kompetenz-Zentrum in Höchstädt aufzubauen, da die zentrale Lage guten Zugang zu qualitativ hochwertigen Verteilernetzwerken in Europa liefert.

