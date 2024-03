Interview

vor 53 Min.

Fabian Mehring: "Die Schlagzahl als Minister ist fast schon absurd"

Plus Seit mehr als 100 Tagen ist der FW-Landtagsabgeordnete aus Meitingen Bayerischer Digitalminister. Der 35-Jährige berichtet, wie sich sein Leben verändert hat.

Von Berthold Veh

Herr Mehring, können Sie sich denken, warum wir uns in den vergangenen Wochen Sorgen um Sie gemacht haben?



Fabian Mehring: Auf Anhieb nicht. Ich muss im neuen Amt zwar öfter mal schneller schlafen, aber Grund zur Sorge gibt‘s jenseits von Augenringen bislang nicht.

Der „tägliche Mehring“ mit maßgeschneiderten Nachrichten für den Landkreis Dillingen und den nördlichen Landkreis Augsburg war nicht mehr in unserem Redaktionspostfach. Es gibt dagegen tägliche Meldungen aus Ihrem Ministerium für den ganzen Freistaat. Haben Sie als Digitalminister keine Zeit mehr für regionale Pressemitteilungen für die Heimatzeitung?



Mehring: Ich war mir eigentlich sicher, dass Sie nach all den Wahlkämpfen im Dillinger Land froh sein müssten, mal Ihre Ruhe vor mir zu haben und ein wenig durchschnaufen zu können. Aber Spaß beiseite: Als Abgeordneter war ich für zwei Landkreise und eine Stadt zuständig. Als Staatsminister bin ich jetzt für 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte in der Pflicht und für den ganzen Freistaat gleichermaßen in Verantwortung. Natürlich kann ich deshalb nicht mehr täglich überall persönlich sein und hoffe, dass die Menschen in unserer Heimat das verstehen. Wer mich kennt, weiß, wie sehr mein Herz an unserer Heimat hängt und dass es mich stets Nachhause zieht. Vermutlich deshalb mache ich noch immer bedeutend mehr Stimmkreistermine als bei Ministern üblich – und das wird auch so bleiben.

