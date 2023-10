Interview

Georg Winter (CSU): "Ich habe mir gedacht, da brauchen wir Lösungen"

Georg Winter mit seinem Wahlplakat für die Landtagswahl 1990: Damals wurde der Höchstädter erstmals in den Bayerischen Landtag gewählt. Am heutigen Montag endet diese Ära.

Plus Nach 33 Jahren endet am Montag die politische Laufbahn des Höchstädter CSU-Landtagsabgeordneten. In einem Interview gibt der 72-Jährige sehr persönliche Einblicke.

Nach Ihrer 33-jährigen Zeit als Landtagsabgeordneter übergeben Sie am Montag an Ihren Nachfolger Manuel Knoll. Wie ist Ihre Gefühlslage?



Landtagsabgeordneter Georg Winter: Am Montag tritt der neue Landtag zusammen. Das ist mein letzter Tag als Abgeordneter in München und der erste Tag von Manuel Knoll im Landtag. Ich wurde in diesen Tagen schon wiederholt gefragt, ob ich mir einen Hund zugelegt habe. Aber ehrlich gesagt, hatte ich gar keine Zeit zum großen Nachdenken. In den vergangenen Tagen jagte ein Termin den anderen. Wegen des barrierefreien Umbaus des Höchstädter Bahnhofs musste ich unter anderem ein Planungsbüro für den zweiten Abschnitt auftreiben. Am Montag ist nun aber Schluss, ich höre ja nicht auf zu leben und engagiere mich weiterhin im Dillinger Kreistag.

Hätten Sie gerne noch fünf Jahre weitergemacht?



Winter: Es ist doch die Frage, ob ich das mental und physisch durchgehalten hätte. Nach dem Weggang von Alfred Sauter war ich mit 72 der älteste Abgeordnete in der CSU-Landtagsfraktion. Jetzt hätte ich mir das schon noch zugetraut, aber wer weiß, was in fünf Jahren gewesen wäre. Inzwischen bin ich überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, in Ruhestand zu treten.

