"Keine Angst" im Umgang mit Demenz, Depressionen und Tod

Plus Das neue Album der Gundelfinger Liedermacherin Sarah Straub erscheint an diesem Freitag. Die promovierte Psychologin macht darin Mut, sich Ängsten zu stellen.

Von Kristina Orth

Sie arbeiten als Psychologin mit Schwerpunkt Demenz am Uniklinikum Ulm und sind Musikerin. Wie bekommen sie beides unter einen Hut?



Sarah Straub: Mit viel Disziplin. Es ist herausfordernd. Aber ich habe dank Hilfe von großartigen Kollegen beides hinbekommen. Demenz und Musik sind meine Herzensthemen. Es gab Zeiten, da dachte ich: Ich will nur Musik machen. Anfangs habe ich eigentlich nur als Alibi für meine Eltern Psychologie studiert, damit die sich keine Sorgen machen und denken, dass ich dann gut versorgt bin. Dann ist meine Oma an Demenz erkrankt, als ich Anfang 20 war und ich war als junge Angehörige überfordert. Danach habe ich das Studium sehr ernst genommen. Mittlerweile kümmere ich mich seit zwölf Jahren um pflegende Angehörige, damit die sich nicht alleingelassen fühlen. Ich habe eine Doktorarbeit über Demenz geschrieben, leite eine Sprechstunde am Uniklinikum Ulm und eine Angehörigengruppe.

Spielt das Thema Demenz auf Ihrem aktuellen und insgesamt sechsten Album „keine Angst“, das an diesem Freitag bei Konstantin Weckers Label „Sturm & Drang“ erscheint, wieder eine Rolle?



Sarah Straub: Das Demenzthema nimmt nicht so viel Raum ein, wie es das in meinem früheren Song „Schwalben“ getan hat. Aber das Lied „Bumerang“ thematisiert Demenz durchaus. Außerdem spreche ich auf meinen Konzerten über Demenz und mache den Menschen Mut bei geistigen Beeinträchtigungen. Ich finde: Man muss darüber sprechen, das kann jeden betreffen. Deshalb verbinde ich beide Welten - Musik und Demenz. Auch bei meinen Buchlesungen „Wie meine Großmutter ihr ich verlor“ spiele ich Musik. Dadurch durchbreche ich die ernste Situation und bringe etwas Leichtigkeit mit hinein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

