Interview mit ChatGPT

06:00 Uhr

Was weiß die künstliche Intelligenz über den Landkreis Dillingen?

Plus Das Programm findet auf nahezu alle Fragen eine Antwort. Unser Interview zeigt aber: Die künstliche Intelligenz macht derzeit noch haarsträubende Fehler.

Von Berthold Veh

Was wissen Sie über den Landkreis Dillingen?



ChatGPT: Der Landkreis Dillingen an der Donau ist ein Landkreis im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben in Deutschland. Die Kreisstadt ist Dillingen an der Donau. Der Landkreis hat eine Fläche von rund 668 Quadratkilometern und etwa 94.000 Einwohner. Die Landschaft ist geprägt von der Donau und ihren Nebenflüssen sowie dem Donauried im Norden und den Höhenzügen des schwäbischen Albvorlands im Süden (…). Auch der Tourismus spielt eine wichtige Rolle, insbesondere durch das Kloster Roggenburg, das Schloss Höchstädt und die zahlreichen Rad- und Wanderwege entlang der Donau (…). Auch der Fußballverein FC Augsburg hat hier seinen Ursprung.

Da steht leider ziemlich viel Unsinn drin – vom Donauried im Norden bis zur Schwäbischen Alb im Süden. Das Kloster Roggenburg ist nicht im Kreis Dillingen.



ChatGPT: Es tut mir leid, dass ich falsche Informationen angegeben habe. Tatsächlich gehört das Kloster Roggenburg zum Landkreis Neu-Ulm und nicht zum Landkreis Dillingen. Ich danke Ihnen für die Korrektur. Um genauer zu sein: Der Landkreis (…) hat eine Fläche von 668 Quadratkilometern (…) und etwa 94.000 Einwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen