Neuer Lebenshilfe-Geschäftsführer: "Jeder Mensch eine Bereicherung"

Der frühere Banker Thomas Resch ist neuer Geschäftsführer der Lebenshilfe. Er spricht über seinen Berufswechsel und die anstehenden Herausforderungen.

Sie waren Leiter der Kreditabteilung und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Dillingen-Nördlingen. Warum sind Sie zur Lebenshilfe Dillingen gewechselt?



Thomas Resch: Ich habe den Hang, intensiv mit Menschen zusammenzuarbeiten, und möchte gerne anderen helfen. Die Stellenausschreibung der Lebenshilfe hatte ich in der Heimatzeitung gelesen. Und ich hatte den Impuls, dass ich im Leben noch etwas anderes machen möchte. Die Arbeit bei der Lebenshilfe ist da eine wunderbare Gelegenheit. Wenn Sie mit den Menschen hier offen und ehrlich umgehen, dann ist es umwerfend, was da zurückkommt.

Die Lebenshilfe Dillingen gibt es mittlerweile seit 50 Jahren. Warum wird heuer nicht gefeiert?



Thomas Resch: Der Verein Lebenshilfe wurde 1972 gegründet. Die Initiative um Johann Kabrhel entstand, weil Eltern ihren Kindern weitere Arbeitsmöglichkeiten als jene, die zum damaligen Zeitpunkt vorhanden waren, anbieten wollten. Im Paradiesweg in Dillingen ging 1973 die erste Werkstätte in Betrieb, in der zu Beginn zehn Menschen mit Handicap arbeiteten. Dieses Jubiläum "50 Jahre Nordschwäbische Werkstätten" wollen wir im nächsten Jahr vom 16. bis zum 18. Juni feiern.

Wie groß ist die Dillinger Lebenshilfe inzwischen?



Thomas Resch: 306 Menschen mit Handicap arbeiten in unseren Werkstätten hier im Dillinger Stadtteil Hausen, 73 in unserer Werkstatt am Kaygraben in Wertingen. Sie werden von 141 Mitarbeitenden betreut. Unser Wohnbereich bietet Platz für 135 Menschen, wenn das neue Wohnheim in Wertingen vollständig bezogen ist. Unser Hauptauftraggeber in den Werkstätten ist die BSH Hausgeräte GmbH. Wir fertigen hier die Wasserweiche und die Korbgriffe für die Geschirrspüler und verpacken die Netzkabel und die Bedienungsanleitungen. Wir betreiben darüber hinaus eine große Wäscherei, eine Gärtnerei mit Landschaftspflege, eine Lederwarenfertigung und sind in der Metallbearbeitung und Fertigung von Holzpaletten tätig.

Die Verteuerung der Energie wird auch die Lebenshilfe treffen.



Thomas Resch: Ja, das Energieproblem ist da, vieles lässt sich nur schwer kalkulieren. Der Bezirk Schwaben als finanzieller Träger der Eingliederungshilfe ist aber ein sehr fairer Partner. Soziale Einrichtungen wie wir kämpfen noch mit ganz anderen Problemen wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel. Es ist schwierig, etwa Handwerksmeister und Handwerksmeisterinnen und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger zu finden. In unseren Wohnbereichen steigt die Nachfrage. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Lebenshilfe sind stabil, wir stehen gut da. Unsere vier drängenden Themen Corona, Energiekrise, Fachkräftemangel und der Rückgang an Betreuten als Folge des demografischen Wandels werden uns weiter beschäftigen.

Die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik führen dazu, dass weniger Menschen mit Behinderung eine Chance auf Leben erhalten.



Thomas Resch: Wenn vor der Geburt festgestellt wird, dass ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommen wird, ist das Sache der Eltern, wie sie sich in dieser Situation entscheiden. Ich war nie in dieser Lage und maße mir da kein Urteil an. Es stimmt schon, dass nicht mehr so viele Kinder mit Downsyndrom geboren werden. Ich kann dazu nur sagen: Jeder Mensch, den ich hier in der Lebenshilfe kennenlernen darf, ist eine Bereicherung. Und es ist gut, dass es ihn gibt, ich möchte keinen missen. Unser Slogan lautet im Übrigen "... denn Menschen brauchen Chancen".

In der Cafesitobar in der Dillinger Rosenstraße, wo Menschen mit Handicap mitarbeiten, gibt es Veränderungen?



Thomas Resch: Wir haben einen neuen Koch, und uns beliefert mit der Firma Morlock aus Gundremmingen ein neuer Konditor und Bäcker. Die Qualität der Waren ist für uns ein hohes Gut, deshalb beziehen wir unsere Produkte ausschließlich frisch aus der Region.

Was wollen Sie anpacken?



Thomas Resch: Das Wohnheim in der Bencardstraße muss bis zum Jahr 2036 saniert sein. Aus diesem Grund denken wir aktuell über mögliche Wohnalternativen während der Umbauphase nach. Ebenso werden Angebote für das Wohnen im Alter und den damit verbundenen Krankheitsbildern wie zum Beispiel Demenz nötig. Im Bereich der Werkstatt besteht die große Herausforderung darin, die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes im Blick zu haben und für uns immer wieder interessante Nischen zu finden. Wir wollen demnächst die Digitalisierung von Unterlagen anbieten.

Die neuen Corona-Regeln schreiben Maskenpflicht in den Werkstätten vor. Was halten Sie davon?



Thomas Resch: Das neue Infektionsschutz-Gesetz verschärft die Maskenpflicht in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Es ist für unsere Menschen in den Werkstätten eine Zumutung, neun Stunden lang eine FFP2-Maske zu tragen. Diese Regelung ist strenger als alle bisherigen Vorgaben seit Beginn der Pandemie, sie kommt einer Diskriminierung gleich. Wir fordern eine Rücknahme der verschärften Maskenpflicht.



Info: Die Jahreshauptversammlung der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, Kreisvereinigung Dillingen, beginnt am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Vereinsheim in Hausen.

Zur Person: Thomas Resch ist seit Mai Geschäftsführer der Lebenshilfe Dillingen. Der 47-jährige Gundelfinger machte nach der Mittleren Reife an der Lauinger Donau-Realschule eine Ausbildung bei der Sparkasse. Resch wurde Leiter der Kreditmarktfolge und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Dillingen-Nördlingen. Seit 2005 lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter in Dillingen.