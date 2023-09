Patrick Leuchtle will Rechtsextremen den Platz wegnehmen

Der 28-jährige Gablinger tritt mit der Satirepartei Die Partei für den Bezirkstag an. Ein etwas anderes Interview.

Herr Leuchtle, in eigenen Worten: Was macht eigentlich der Bezirk?



Patrick Leuchtle: Irgendwas mit Medien.

Patrick Leuchtle im Steckbrief 1 / 6 Zurück Vorwärts Alter: 28 Jahre

Beruf: Mitarbeiter im Außendienst

Familienstand: glücklich verheiratet

Politisch aktiv: 2020

Hobbys: Schwimmen, Fahrrad fahren, Basteln

Lebensmotto: Rosen sind rot; die AfD ist rechtsextrem; wählt lieber mich; ich bin sehr gut.

Wo spürt man den Bezirk Schwaben im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen?



Patrick Leuchtle: Nirgendwo mit Medien.

Warum wollen Sie in den Bezirkstag? Welche Themen sind Ihnen dort wichtig?



Patrick Leuchtle: Schon als kleine Person habe ich immer davon geträumt, eine Position innezuhaben, in der es mir möglich ist, den ganzen Tag so zu tun, als würde ich etwas tun. Der Bezirk kann mir genau diesen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Ich enttäusche meine Wählenden nicht mit unerfüllbaren Wahlversprechen. Ich hetze nicht gegen die Bundesregierung. Und ich habe auch keine konstruktiven Lösungen. Ein weiterer positiver Aspekt ist: Ich nehme mindestens einen Platz ein, den sonst ein*e Rechtsextreme*r bekommen könnte. Wichtige Themen: Faxgeräte abschaffen

Was wollen Sie dort für den Stimmkreis bewirken?



Patrick Leuchtle: Obstkörbe in allen öffentlichen Einrichtungen. Denn genau das ist es, was jeder braucht.