Sie hat die besten Tipps für Touristen im Landkreis Dillingen

Angelika Tittl ist seit 20 Jahren bei Donautal-Aktiv. Jetzt geht die Tourismus-Expertin in Ruhestand. Beim Abschied spricht sie über die größte Attraktion der Region.

Sie sind seit 20 Jahren beim Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv und arbeiten seit 15 Jahren im Team Tourismus. Am heutigen Freitag verabschieden Sie sich als Teamleiterin in den Ruhestand. Deshalb die Frage: Ist der Kreis Dillingen eine Tourismusregion geworden?



Angelika Tittl: Ich kann aus meiner täglichen Erfahrung sagen, dass der Tourismus in der Region deutlich zugelegt hat. Und das zeigt sich nicht nur an den Übernachtungszahlen. Wenn ich von unserer Donautal-Aktiv-Geschäftsstelle in Bächingen in diesen Tagen hinausschaue, sehe ich, dass unheimlich viele Radler und Radlerinnen unterwegs sind. Und seit Ende 2019 haben wir den Premiumwanderweg Donauwald, der von Schwenningen nach Günzburg führt. Übernachtungsbetriebe melden uns, dass seitdem deshalb viele Wanderer bei ihnen Halt machen.

Bleiben wir bei den Übernachtungszahlen, wie ist der Trend?



Tittl: Im Jahr 2006 waren es 196.000 Übernachtungen im Landkreis Dillingen, 2022 wurden 221.000 Übernachtungen registriert. Was man aber wissen muss: Es sind hier nur Betriebe enthalten, die mindestens zehn Betten anbieten. In dieser Zahl sind auch die Bettenangebote der Bildungseinrichtungen, beispielsweise die Lehrerakademie in Dillingen, enthalten. Die kleineren Pensionen sowie die Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind da gar nicht erfasst. Was ich sagen kann: Wir haben viel, viel mehr als 221.000 Übernachtungen pro Jahr im Landkreis Dillingen.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Tourismus-Attraktionen im Landkreis Dillingen?



Tittl: Das muss ich vier nennen. Die erste Attraktion sind die vier Donaustädte Gundelfingen, Lauingen, Dillingen und Höchstädt, die wie eine Perlenkette aufgereiht sind – und die Zusamstadt Wertingen. Als Zweites kommen unsere Premium-Tourismus-Produkte – der Donau-Radweg, der Donautäler-Radweg und der Donauwald-Wanderweg, für den Reiseanbieter Tour-Angebote entwickelt haben. Die dritte Top-Attraktion sind die sieben Denzel-Kapellen. Und als Viertes würde ich die große Dichte an Kneipp-Anlagen im Landkreis Dillingen nennen, die bei Besuchern sehr gut ankommen. Es gibt beinahe in jedem Landkreis-Ort ein Kneipp-Angebot.

Angelika Tittl verabschiedet sich an diesem Freitag beim Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv in den Ruhestand. Foto: Karl Aumiller

Das waren jetzt 16 Tipps. Was würden Sie mit einer Familie, die zum ersten Mal hier Urlaub macht, im Kreis Dillingen unternehmen? Machen Sie bitte drei Vorschläge.



Tittl: Ich hätte wieder vier Tipps. Erstens das Schloss Höchstädt mit der Schlacht-von-1704-Ausstellung und der Fayencen-Schau. Zweitens eine Stadtführung in Dillingen mit Goldenem Saal und dem Kneippen danach. Drittens das Mooseum in Bächingen mit einer Fahrt mit dem Moosmobil ins Donaumoos. Viertens eine Wanderung auf dem Weg Sagenhaft auf dem Goldberg bei Lutzingen, kombiniert mit einer Lauschtour und einem Blick von oben in die Donauebene auf das Schlachtfeld des Jahres 1704.

Welches Tourismusprojekt würden Sie als Nächstes im Landkreis Dillingen angehen?



Tittl: Eine Lauschtour für die Sieben Kapellen – diese Idee habe ich bereits weitergegeben. Im Oktober sollen die ersten Interviews dafür geführt werden. Seit eineinhalb Jahren läuft ein Tourismus-Konzept für die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm, die gemeinsam überregional auftreten wollen. In Hamburg weiß niemand, wo das Dillinger Land liegt und was es Tolles zu bieten hat. Im Übrigen bin ich schon gespannt und freue mich darauf, wie meine Kolleginnen den Tourismus in der Region weiterentwickeln werden.

Lesen Sie dazu auch

Im Landkreis Dillingen wird ein Baggersee nach dem anderen ausgebuddelt. Warum entwickelt Donautal-Aktiv nicht mal etwas Großes, einen 50 Hektar umfassenden Erlebnis-See?



Tittl: Es müssen ja nicht gleich 50 Hektar sein. Aber ein schöner See mit Wohnmobil-Stellplätzen, Ferienhäusern, Stand-up-Paddling und vielem mehr wäre schon ein sinnvolles Angebot. Da braucht es aber einen Investor, und die touristische Nutzung muss im Einklang mit dem Naturraum stehen. Wir sollten beides tun, die Natur genießen, sie aber auch in Ruhe lassen.

Welches touristische Alleinstellungsmerkmal hat der Landkreis Dillingen?



Tittl: Das sind tatsächlich die Sieben Kapellen der Denzel-Stiftung. Sie sind touristisch ein großer Renner. Wir bekommen täglich Anfragen, auf welchen Radwegen man am besten zu den Kapellen fährt und wo man übernachten kann. Die Stifter Siegfried und Elfriede Denzel haben hier etwas Großartiges für den Landkreis Dillingen geschaffen.

Sind Sie froh, jetzt in den Ruhestand zu treten?



Tittl: Ich befinde mich gerade in einem Wechselbad der Gefühle. Einerseits fällt mir das Aufhören schwer, denn ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen. Andererseits freue ich mich auf den Ruhestand. Ich bin jetzt bei uns zu Hause im Schwäbischen Albverein Essingen. Und da werden wir bestimmt in absehbarer Zeit den Donauwald-Wanderweg testen.

Zur Person: Angelika Tittl ist seit 20 Jahren beim Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv und arbeitet dort seit 2007 im Team Tourismus, das sie seit 2009 leitet. Die gebürtige Giengenerin war zuvor ebenfalls 20 Jahre in einer Mühle in Sontheim/Brenz beschäftigt gewesen. Angelika Tittl lebt mit ihrem Mann Jakob in Essingen. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Erst vor wenigen Tagen organisierte die 64-Jährige zum letzten Mal den Donautal-Radelspaß, der dieses Mal rund um Ziemetshausen im Nachbarlandkreis Günzburg stattfand.