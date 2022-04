Interview

So wird das Wetter an Ostern im Landkreis Dillingen

Plus Der Frühling ist da und zeigt sich mit all seinen schönen Seiten. Da steht doch der Ostereier-Suche am Sonntag im Freien nichts mehr im Weg, oder? Wetterbeobachter Benjamin Grimm klärt auf.

Von Simone Fritzmeier

Die Kinder haben ihre Osternester schon fleißig gebastelt, die Aufregung steigt. Am Sonntag ist Ostern. Die wichtigste Frage vorab: Wie wird das Wetter? Kann man die Ostereier draußen suchen?



Benjamin Grimm: Wir haben jetzt in der Karwoche bis einschließlich Freitag relativ angenehmes Frühlingswetter mit guten Temperaturen um die 20 Grad. Der Himmel kann aber wiederum leicht gedämpft durch den Sahara-Staub sein. Am Donnerstagabend und im Laufe der Nacht auf Freitag erreicht uns allerdings eine Kaltfront. Da kann es leicht Niederschläge geben, muss aber nicht sein. Was die Kaltfront aber bewirkt: Ab Samstag können die Temperaturen um drei bis fünf Grad fallen. Aber vermutlich werden wir das Osterwochenende trocken und kalt überstehen.

