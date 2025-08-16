SPD-Abgeordneter Christoph Schmid: „Müssen uns auch in Krisenregionen engagieren“

Herr Schmid, nach dem Wirbel um einen provokativen Pullover der Bundessprecherin der Grünen Jugend und der strengen Kleiderordnung der Bundestagspräsidentin, sehen Sie sich da im Fadenkreuz mit Ihren roten Turnschuhen?

CHRISTOPH SCHMID: Ich bin Maxi Schafroth schon in die Arme gelaufen, der für „extra 3“ (eine Satiresendung im NDR, Anm. d. Red.) dieselbe Frage gestellt hat, das wurde dann aber nicht gesendet. Aber ich fühle mich nicht bedroht, weil zumindest das, was Frau Klöckner an Broschen trägt, mindestens genauso auffällig ist wie meine roten Schuhe (lacht).

Turnschuhe beschädigen die Würde des hohen Hauses also nicht?

SCHMID: Nach jeder meiner Bundestagsreden gibt es mindestens eine Person, die mir schreibt, dass die Schuhe unangemessen wären. Ich schreibe dann immer: Solange Sie mit dem Inhalt meiner Rede übereinstimmen, dann freue ich mich sehr, dass Sie sich nur an den Schuhen stören.

Nervt Sie das?

SCHMID: Nö, die Schuhe sind ja auch mein Markenzeichen.

Jetzt sind Sie mit der SPD trotz schlechter Wahlergebnisse wieder Teil der Regierung. Wie läuft‘s aus Ihrer Sicht?

SCHMID: Es ist nicht so, dass wir uns das jubilierend so ausgesucht haben. Es war nicht unsere Wunschkoalition. Allen, die ihre Genossinnen und Genossen dazu gedrängt haben, den Koalitionsvertrag zu unterstützen, muss man sagen: Wir wussten, worauf wir uns da einlassen. Es ist keine Liebesheirat. Wenn man von der SPD zu dem Zeitpunkt staatspolitische Verantwortungsübernahme erwartet hat, muss man ihr nun zugestehen, dass sie‘s tut. Und das ist nicht immer leicht. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass es funktioniert.

Und, funktioniert‘s?

SCHMID: Vieles muss sich noch finden. Ein paar wichtige Schritte sind schon gemacht. Die ganz große Vertrauensphase fehlt aber noch. Da hilft die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichter*innen nicht, um das Vertrauen zu stärken. Wir haben im Gegenzug gezeigt, dass sich der Koalitionspartner bei Themen, die uns wehtun, auf uns verlassen kann. Beispielsweise beim Familiennachzug. Über die Disziplin meiner Fraktion darf man sich da nicht beschweren.

Vor kurzem war Zeugnisvergabe für die Schüler. Welche Note würden Sie sich da selber geben als Koalition?

SCHMID: Ich halte davon ehrlich gesagt wenig. Auch in den dreieinhalb Jahren Ampel sind in vielen Bereichen, bei Energiethemen oder Fachkräfteeinwanderung, viele Dinge richtig gut gemacht worden. Bei der Ampel hätte ich in Kür- und Pflichtnote unterschieden. Es war unglaublich viel Luft nach oben, wie man sich nach außen dargestellt hat. Momentan würde ich sagen: Es ist quasi der Schuljahresbeginn, vielleicht erst der erste Elternsprechtag. Da kann man noch keine Noten geben, sondern sagen, was man besser machen kann.

Abgesehen vom noch nicht ganz vorhandenen Vertrauen, was gibt es in der Koalition noch zu verbessern?

SCHMID: In manchen Ausschüssen hatten wir erst vier Sitzungen. 100-Tages-Bilanzen sind doch wenig aussagekräftig. Was soll sich so schnell bewegt haben? Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel fängt zum Beispiel jetzt erst an zu wirken. Verbessern aber müsste sich etwas bei der Themensetzung. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Themen wie die Gesundheitsversorgung oder das Sozialsystem nur in Kommissionen ausgelagert werden.

Die verschobene Richterwahl, die Doch-Nicht-Senkung der Stromsteuer für Verbraucher, der Klimaschutz als Thema unter ferner liefen. Wie laut ist das Zähneknirschen in der SPD-Fraktion?

SCHMID: Es ist uns sehr wichtig, dass der Klimaschutz nicht über Bord fällt. Aber es ist auch ein Ergebnis des Wahlkampfes. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten im Wahlkampf mehr über Klima gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es nicht von der Agenda kommt. Gerade, wenn es jemanden wie Donald Trump gibt. Beim Thema Stromsteuer ist die Messe, glaube ich, noch nicht ganz gelesen. Aber es war immer klar, dass Ankündigungen im Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Und wir entlasten ja jetzt. Beispielsweise über Netzentgelte. Familien werden deutlich weniger für Strom bezahlen.

Sie sind in dieser Legislaturperiode wieder im Verteidigungsausschuss und der stellvertretende verteidigungspolitische Sprecher Ihrer Fraktion. Was passiert denn in diesem Ausschuss?

SCHMID: Wir sind diejenigen, die zusammen mit dem Haushaltsausschuss federführend über alle Beschaffung der Bundeswehr entscheiden. Wir tagen zwar nicht öffentlich, aber wir sind das parlamentarische Kontrollorgan der Regierung. Wir besprechen dort natürlich auch die Lage in der Ukraine, in Israel und in den Einsatzgebieten der Bundeswehr. Kurz gesagt: All das, wo die Zeitenwende umgesetzt werden soll, betrifft den Verteidigungsausschuss.

Wenn man in den Landkreis Dillingen schaut, tut sich hier ja auch etwas. 40 Millionen sollen in Dillingen in den Bundeswehrstandort investiert werden. Fließt mit der Grundgesetzänderung sogar noch mehr Geld nach Dillingen?

SCHMID: Bei allen Soldatinnen und Soldaten ist das Sondervermögen schon angekommen. Da sind 2,4 Milliarden in die persönliche Schutzausrüstung an die Soldaten gegangen. Wir sind gerade dabei, noch mehr in Ausrüstung und Systeme zu investieren. Da wird auch einiges in Dillingen landen. Aber es dauert. Es ist in Deutschland aus gutem Grund so, dass solche Dinge nicht auf Halde produziert werden, sondern erst auf Bestellung.

Viele Menschen beschweren sich, dass Geld in solche Dinge gesteckt wird, oder auch in die Ukraine-Hilfe gehen, während in der Heimat die Krankenhäuser in Schieflage sind, Einzelhändler aufgeben, man keinen Hausarzt findet. Was würden Sie dem entgegnen?

SCHMID: Äußere und innere Sicherheit gehen Hand in Hand. Die Ukraine-Hilfe ist unerlässlich für unsere Sicherheit und ein demokratisches und freies Leben in Europa. Große Themen wie das Klima und die Migration machen nicht an der Landesgrenze halt. Viele Menschen wissen, dass wir uns weltweit auch in Krisenregionen engagieren müssen, um unseren Lebensstandard zu halten. Deshalb warne ich davor, alles aus einer rein nationalen Brille zu betrachten. Im Gesundheitssystem haben wir mit der Krankenhausreform in der letzten Periode schon wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um Krankenhäuser finanziell zu sichern. Platt ausgedrückt: Keine Medizinstudentin macht ihre berufliche Entscheidung davon abhängig, ob wir Entwicklungszusammenarbeit fördern oder nicht. Wir haben als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt eine hohe internationale Verantwortung, der wir unbedingt gerecht werden müssen.

Zur Person: Christoph Schmid, 49, kommt zwar gebürtig aus München, ist aber in Alerheim im Donau-Ries-Kreis in seine politische Karriere gestartet. Dort war er von 2008 bis 2021 Bürgermeister. 2021 zog er über die Liste in den Bundestag ein. Bei er vorgezogenen Bundestagswahl 2025 gelang ihm ein Wiedereinzug. Dort ist er stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, sowie im Verteidigungsausschuss, Tourismusausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.