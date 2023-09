Interview

Steinheims Ruhestandspfarrer Paul Sinz: "Priester sein ist eine Berufung"

Monsignore Paul Sinz feiert am heutigen Freitag den 80. Geburtstag. Der Pfarrer im Ruhestand hilft weiter in Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft Dillingen aus.

Sie haben nach Jahrzehnten die Verantwortung für die Pfarreien Steinheim, Kicklingen und Fristingen abgegeben. Wie fühlt sich das an?



Monsignore Paul Sinz: Ich lerne das erst, denn ich bin ja erst eine Woche in Pension. Im Konzept der Diözese Augsburg war immer vorgesehen, dass die acht Pfarreien der Stadt Dillingen eine Pfarreiengemeinschaft bilden, wenn ich in Ruhestand trete.

Sie sind jetzt Pfarrer im Ruhestand. Ist Ihnen der Schritt leichtgefallen?



Sinz: Ich spüre eine entscheidende Erleichterung, denn die ganzen Verwaltungstätigkeiten fallen jetzt weg. Aber ich helfe gerne in der neuen Pfarreiengemeinschaft, die Monsignore Harald Heinrich leitet, weiter in Gottesdiensten mit. Priester sein ist kein Job, sondern eine Berufung.

