vor 53 Min.

Vizepräsidentin Schulze Bockeloh: "Der Bauernverband will weiblicher werden"

Plus Susanne Schulze Bockeloh ist Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbands. Beim Landfrauentag in Dillingen steht sie mit Söder auf der Bühne. Was sie antreibt.

Von Berthold Veh

Sie sprechen am Mittwoch, 1. Februar, beim Landfrauentag im Dillinger Stadtsaal (Beginn 10 Uhr) zum Thema "Zukunfts-Bauer" und "Zukunfts-Bäuerin". Worum geht es?



Susanne Schulze Bockeloh: Um ein Projekt für die Zukunft der Landwirtschaft. Es geht um wichtige Themen wie Ernährung, Klimawandel und Artenvielfalt, aber auch um Wertschätzung und Wertschöpfung. Wir wollen die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen. Die genannten Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen - Landwirtschaft, Politik und Verbraucher. Das ist einfach gesagt, dahinter steht ein Prozess, den ich auf dem Landfrauentag in Dillingen erläutern werde. Ich hoffe, viele für den Weg begeistern zu können.

