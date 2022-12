Bürgerentscheid: Das Tierkrematorium fällt bei den Lauingern durch

Plus Lange wurde nicht mehr so kontrovers diskutiert: Wäre ein Tierkrematorium nun gut oder schlecht für Lauingen? Die endgültige Antwort fiel im Mai.

Es war ein Super-Wahltag für Lauingen: Anfang Mai wurde der Landrat gewählt. Doch für viele Lauinger Bürgerinnen und Bürger war die interessantere Frage: Wie geht der Bürgerentscheid gegen das Tierkrematorium aus? Die Antwort fiel abends - und war eindeutig: 65,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten gegen das Projekt, das am Friedhof Herrgottsruh umgesetzt werden sollte. Es war das Ende einer langen, erbitterten Debatte über den Standort, Pietät und die Stadtentwicklung der kommenden Jahrzehnte.