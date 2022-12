Jahresrückblick 2022

18:00 Uhr

Endlich wieder feiern: Besuchermagneten leben in Lauingen wieder auf

Plus Mit dem City-Fest, der Musiknacht, dem Parkfest und einem neuen Weihnachtsmarkt kehren Großveranstaltungen in Lauingen 2022 mit neuen Ideen zurück.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

In der Wohn- und Wohlfühlstadt Lauingen genießt man das Leben - deswegen wird dort gerne auch mal gefeiert. Das sieht man nicht nur daran, dass es wohl nirgendwo im Landkreis so viele Bars und Kneipen an einem Ort gibt, sondern auch daran, wie oft und gern in diesem Jahr gefeiert wurde. Nicht nur wegen des lockereren Umgangs mit der Corona-Pandemie konnte man sich endlich wieder treffen und feiern. So manche Kult-Veranstaltung vergangen geglaubter Tage feierte ihr Comeback. Da war erstmals seit 15 Jahren Ende Juni das Parkfest der Stadtkapelle im Luitpoldhain, das nicht nur Menschen aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus anlockte, sondern auch noch so viele, dass die Bierbänke nicht ausreichten. Doch mit dem Parkfest war es für die Lauingerinnen und Lauinger noch längst nicht genug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen