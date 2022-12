Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Fünf Jahre nach dem Brand wird das Dillinger Rathaus wiedereröffnet

Plus Der Dillinger Rathausbrand war das schlimmste Feuer in der jüngeren Geschichte der Stadt. Im Juli tagt der Stadtrat erstmals wieder im neuen Sitzungssaal.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Es sind Bilder, die sich in das Gedächtnis der meisten Dillinger und Dillingerinnen im wahrsten Sinne des Wortes eingebrannt haben. An jenem Mittwochabend, 26. Juli 2017, steht gegen 19 Uhr eine schwarze Rauchsäule über der Stadt. Bereits wenige Augenblicke später kursieren über WhatsApp und Facebook Videos vom lichterloh brennenden Dillinger Rathaus, die viele Nutzer und Nutzerinnen zunächst für einen geschmacklosen Scherz halten. Auch die heutige Stadträtin Andrea Spengler zweifelt an dem, was sich ihr da zeigt. "Du siehst die schrecklichen Bilder und kannst es nicht glauben", sagt Spengler. Doch es ist traurige Realität, der Altbau des Dillinger Rathauses steht in Flammen. Den Rettungskräften der Feuerwehr gelingt es, noch Schlimmeres zu verhindern. Denn beinahe hätte das Feuer auf die anderen Teile des Rathauses übergegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen