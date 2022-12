Hinter den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen liegt ein ereignisreiches Jahr

An den Kreiskliniken wurden 2022 zwei bedeutende Stellen neu besetzt. In Wertingen entsteht ein neues Zentrum – und im Kreißsaal haben die Hebammen das Sagen.

Gerade am Ende des Jahres sorgten die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen für einige Aufregung im Landkreis. Denn wie sich herausstellte, brauchten sie Geld - viel Geld, und das schnell. 6,7 Millionen Euro musste der Landkreis Dillingen per Nachtragshaushalt - seinem ersten überhaupt - in die Kliniken pumpen, damit diese ihre Rechnungen bezahlen konnten und liquide blieben. Die Kosten waren durch Ukrainekrieg und Corona stark gestiegen, doch es gibt nach Ansicht eines hinzugezogenen Experten auch grundsätzlichen Reformbedarf bei den Kliniken. Diese arbeiten seit etlichen Jahren defizitär.

In Wertingen wird eine Akutgeriatrie aufgebaut

Doch es hat sich an den Kliniken heuer schon einiges getan. So fiel unter anderem der Startschuss für die Akutgeriatrie in Wertingen. Langfristig soll ein geriatrisches Versorgungsnetzwerk auf- und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang hat sich dort auch die neue Chefärztin Dr. Martina Brielmaier eingefunden und die Arbeit aufgenommen. Bei der Akutgeriatrie geht es um die Behandlung von Leiden, die im Zusammenhang mit dem Alter des Patienten oder der Patientin stehen. Insbesondere wird dort auch der Gesamtzustand des Körpers sowie die Wechselwirkungen von Medikamenten - welche von Seniorinnen und Senioren häufig in größerer Menge eingenommen werden müssen - berücksichtigt.

Auch in Dillingen gab es einen bedeutenden Personalwechsel: Auf Dr. Gerhard Nohe folgte der 39-jährige Jan Olek als Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Kreisklinik in Dillingen. Olek war Gründer und Leiter des Endometriosezentrums am Josefs-Hospital in Dortmund und als Leitender Oberarzt Vertreter des Chefarzts, zuvor hat der Facharzt für Frauenheilkunde, der aus dem polnischen Kalisz stammt, an einer Klinik in Warschau gearbeitet.

In Dillingen gibt es nun einen hebammengeleiteten Kreißsaal

Und noch eine Neuerung verzeichnet die Dillinger Klinik, die damit eine Vorreiterrolle einnimmt: den hebammengeleiteten Kreißsaal. Diese Einrichtung gibt es bisher nur zweimal in Bayern und 24-mal in ganz Deutschland. Zwei Hebammen sind hier bei einer Geburt im Kreißsaal dabei. Nur in Notfällen wird per Knopfdruck ein Mediziner angefordert. Der Hintergrund: Einige Frauen wollen bei der Geburt keine Krankenhaus-Atmosphäre, so die Einschätzung der Verantwortlichen. Der Hebammen-Kreißsaal gewähre eine heimelige Umgebung, die Geburtshilfe-Abteilung der Kreisklinik bilde das Back-up, wenn es nötig werde.