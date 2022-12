Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Markus Müller ist seit der Stichwahl im Mai neuer Dillinger Landrat

Plus 2022 wird überraschend ein politisches Jahr im Kreis Dillingen: Leo Schrell erklärt im Januar, dass er nicht mehr für das Amt des Landkreischefs kandidieren werde.

Von Berthold Veh

Dass 2022 im Landkreis Dillingen ein brisantes politisches Jahr werden würde, damit war zu Jahresbeginn wirklich nicht zu rechnen. Fast alle Bürger und Bürgerinnen, die sich für die Landkreispolitik interessieren, waren davon ausgegangen, dass Landrat Leo Schrell für eine vierte Amtsperiode kandidieren würde. Doch es kam bekanntlich anders. Am 7. Januar erklärte der Landkreischef: "Am 15. Mai werde ich mich nicht erneut um das Amt des Landrats in unserem Landkreis bewerben. Dies wäre zwar möglich, allerdings bin ich der Meinung, dass es nach dann mehr als 38 Jahren in der Kommunalpolitik, davon mehr als 14 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister in Buttenwiesen und 18 Jahren als Landrat, genug sein sollte."

