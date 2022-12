Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Zeit-Chefredakteur di Lorenzo erhält in Dillingen den St.-Ulrichs-Preis

Plus Der Journalist Giovanni di Lorenzo hat am 20. Mai in Dillingen die Auszeichnung erhalten. Der Geehrte spricht von einer "fast überirdischen Versuchung".

Von Berthold Veh

Wie so oft bei der Vergabe des Europäischen St.-Ulrichs-Preises in Dillingen ist das Wetter ausgezeichnet. Kein Wölkchen trübt den Himmel, und das Thermometer knackt die 30-Grad-Grenze, als Preisträger Giovanni di Lorenzo am 20. Mai auf dem Ulrichsplatz eintrifft. Etwa 250 Menschen verfolgen den Festakt, den eine heitere Stimmung umgibt. Die Wood-and-Brass-Band des Sailer-Gymnasiums stimmt vor der Studienkirche "What a Wonderful World" an. Und Giovanni di Lorenzo ist angetan vom warmherzigen Empfang. "Die Dillinger und Dillingerinnen sind so freundliche Menschen, stellt der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

