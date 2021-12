Die Radweg-Posse im Bachtal hat nach vier Jahren ein Ende

Plus Der Radweg zwischen Bachhagel und Ballmertshofen endet lange Zeit im Nichts. Auch die Verkehrsfreigabe ist merkwürdig.

Die Posse um den Radwegbau zwischen Bachhagel und Ballmertshofen hatte im Juni ein Ende. Aber die Eröffnung der etwa zwei Kilometer langen Radlerpiste zwischen Bayern und Baden-Württemberg war nach der Vorgeschichte dann doch wieder stilgerecht.