Dillingen bekam 2022 ein neues Geschäftshaus und einen Bio-Supermarkt

Nicht nur in der Dillinger Kapuzinerstraße tut sich etwas. Auch an der Stadteinfahrt im Osten kam im Jahr 2022 ein neues Geschäft hinzu.

Die Einkaufsstadt Dillingen hat in diesem Jahr neue Magneten gewonnen. Andreas und Gerlinde Bernhard haben im Juni einen Mode- und Jeansshop im neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Kapuzinerstraße eröffnet. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die Familie Mode von führenden Herstellern für Frauen und Männer an. Nach den beiden Wohn- und Geschäftshäusern beim Kapuzinerplatz (Fussl-Modestraße, Müller, My-Shoes) ist dies ein weiterer Mosaikstein der Dillinger Einkaufsmeile. Ebenso das Fahrradgeschäft Bike 89, das die beiden Geschäftsführer Stefan Kerle und Manuel Kerle in den Räumen der früheren Müller-Niederlassung in der Kapuzinerstraße eröffnet haben.

Im Juni hat der Mode- und Jeansshop im neuen Geschäftshaus in der Dillinger Kapuzinerstraße eröffnet. Das Foto entstand während der Dillinger Nacht. Foto: Karl Aumiller

Seit September gibt es an der Ecke Donauwörther Straße/Klemens-Mengele-Straße einen Biosupermarkt. Am Eröffnungstag strömen viele Menschen in Denns Biomarkt, der mit seiner dunkelroten Fassade an der Stadteinfahrt im Osten die Blicke auf sich zieht. Projektentwickler Hannes Geierhos blickte bei der Eröffnung positiv in die Zukunft. Die Biobranche sei während der Pandemie gewachsen. Angesichts der gegenwärtigen Teuerung gebe es zwar einen kleinen Knick, so Geierhos. "Ich bin mir aber sicher, dass das Geschäft gut laufen wird", prophezeite der Höchstädter. (bv)