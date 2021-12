Straßenbau rund um Gundelfingen läuft auf Hochtouren

Plus Im Straßenbau hat sich im Gundelfinger Raum 2021 viel getan. Derzeit läuft der Ausbau der B16-Anschluss-Stelle Gundelfingen Süd. Und ein vermeintliches Endlos-Projekt ist ebenfalls fertig.

Es ist ein Jahr des Straßenbaus rund um Gundelfingen – mit zum Teil nervenzehrenden Umleitungen für Autofahrerinnen und Autofahrer und Klagen bei Anwohnerinnen und Anwohnern. Aber es hat sich auch viel getan. Im Sommer wurde die rissige Fahrbahn der Bundesstraße 16 zwischen der Anschlussstelle Gundelfingen Süd und dem Lauinger Stadtteil Faimingen saniert und auf 6,5 Kilometern bei Kosten von 350.000 Euro eine neue Verschleißschicht eingebaut.