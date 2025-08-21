Jetzt anmelden zum Bona-Inklusionslauf 2025 in Dillingen

Die Anmeldungsphase für den diesjährigen Bona-Inklusionslauf in Dillingen hat gestartet. Bereits zum zehnten Mal findet am 5. Oktober die Veranstaltung statt. Sie wird vom St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit dem TV Dillingen als Veranstalter und der Stadt Dillingen auf die Beine gestellt. Initiiert wurde der Lauf ursprünglich im Rahmen eines P-Seminars des St.-Bonaventura-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler hatten es sich zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Dillingen laufen.

Das ist neu beim Bona-Inklusionslauf 2025

Eingeladen sind Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Handicap. Auch Walking – mit oder ohne Stöcke – ist möglich. Menschen mit Handicap haben die freie Wahl der Distanz. Zur Auswahl stehen 500 Meter, 1000 Meter, fünf Kilometer, zehn Kilometer. Ansonsten gilt: 500 Meter Kurzstrecke für die Kleinen (Jahrgang 2019-2021), 1000 Meter für die Grundschülerinnen und Grundschüler (Jahrgang 2010-2019), fünf Kilometer Hobbylauf für alle (ab Jahrgang 2015) sowie zehn Kilometer Stadtlauf für alle, die mindestens zwölf Jahre alt sind.

Neu in diesem Jahr ist, dass alle Distanzen in der Königstraße vor dem Rathaus starten und als Rundlauf durch die Dillinger Innenstadt führen. Gesichert werden die Straßen von der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen und dem THW. Am Streckenrand stehen für den Fall der Fälle neben den Streckenposten auch Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes bereit.

Das kostet die Teilnahme beim Bona-Inklusionslauf 2025

Erstmals beginnt die Veranstaltung bereits um 12.30 Uhr – mit Würstchen und Kuchen sowie musikalischer Begleitung vor Ort. Der 500-Meter-Lauf startet um 13.30 Uhr und erfolgt ohne Zeitmessung. Der Start für die 1000 Meter ist um 13.45 Uhr, der Hobbylauf und der Stadtlauf beginnen um 14.15 Uhr beziehungsweise um 14.10 Uhr. Anders als in den Vorjahren findet die Siegerehrung aller Disziplinen und Altersklassen dieses Mal um circa 15.30 Uhr im Stadtsaal statt. Dazu sind alle Läuferinnen und Läufer sowie auch Gäste herzlich eingeladen.

Der Lauf startet bei nahezu jedem Wetter. Erwachsene Teilnehmende ohne Handicap zahlen für die Anmeldung 15 Euro. Für alle weiteren Läuferinnen und Läufer ist die Teilnahme kostenlos. Die Online-Anmeldung ist auf der Internetseite des Bona-Inklusionslaufs möglich und läuft bis Donnerstag, den 3. Oktober. Die Läuferinnen und Läufer, die sich bis zum 25. September anmelden, bekommen eine personalisierte Startnummer. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag im Stadtsaal ab 10 Uhr bis etwa 12.30 Uhr möglich. (AZ)