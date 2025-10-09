Jugendzeltplatz Michelsberg: Schutzhaus für eine halbe Million Euro ist fertig

Auf dem Zeltplatz am Michelsberg bei Bissingen können Jugendliche künftig in einem hochmodernen Schutzhaus übernachten. Finanziert wurde das 500.000 Euro teure Projekt vom Rotary Club Dillingen, weshalb es auch den Namen „Rotary Schutzhaus“ tragen wird. Mitglieder der Technischen Universität München (TU) hatten sich an der Planung des Gebäudes beteiligt. Wenn es draußen stürmt und wie aus Eimern gießt, können laut Planern bis zu 130 Personen darin Schutz finden. Zur Einweihung am Mittwoch kamen zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens und aus der Wirtschaft.

Alexander Gumpp, der ehemalige Rotary Club-Präsident in Dillingen, rief den Kreisjugendring begeistert auf: „Nutzt es, pflegt es und bringt es zum Leben!“ Er hatte das Projekt maßgeblich initiiert. Es ist aus nachhaltigem Baumaterial errichtet und fügt sich in die Umgebung des Zeltplatzes gut ein. Dort soll das Haus Kindern, Jugendlichen und deren Betreuern während ihres Zeltplatzaufenthalts am Michelsberg als ein Ort der Begegnung, der Sicherheit und des Miteinanders dienen.

Bürgermeister Herreiner: Für mich ist die Einweihung ein sonniger Tag

Jonas Schweikhardt, der Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR), sprach bei der Eröffnung allen den Dank aus, die den Bau dieses Hauses ermöglicht hatten. Neben den Mitgliedern des Rotary Clubs Dillingen mit seinem ehemaligen Präsidenten Gumpp gilt das an vorderster Front den Planern, Handwerkern und Landrat Markus Müller (FW) sowie Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner. Nicht zu vergessen ist der Elektrikertrupp des KRJ selbst. Den kirchlichen Segen sprach der Bissinger Ortspfarrer Luis Odidi aus.

Alexander Gumpp (links) und Landrat Markus Müller bei der Einweihungsfeier des neuen Rotary Schutzhauses am Zeltplatz am Michelsberg bei Bissingen. Foto: Horst von Weitershausen

Stephan Herreiner freute sich: „Nicht nur draußen vor dem Haus in der Natur ist es heute ein sonniger Tag, sondern auch für mich persönlich und als Bürgermeister der Gemeinde.“ Er berichtete, dass vonseiten der Marktgemeinde dem KJR immer unter die Arme gegriffen worden sei, sofern man habe helfen können. „Doch für den Bau eines Schutzhauses waren wir überfordert“, so Bissingens Rathauschef, weshalb er sich noch einige Partner ins Boot holen musste. „Dabei stand Landrat Markus Müller sofort an meiner Seite.“ Er habe auch die Weichen dafür gestellt, damit dieses Projekt realisiert werden könne. Auch für ihn sei klar, dass ein Schutzhaus für die Sicherheit der Zeltplatzgäste durch die Folgen des Klimawandels notwendig geworden sei – wenn etwa Starkregen und Stürme über den Zeltplatz hinwegfegen sollten.

Ein Regen-Unterschlupf für 500.000 Euro

Der Landrat selbst bezeichnete die Einweihungsfeier für das Rotary Schutzhaus als einen großen Tag für die Jugendarbeit im Landkreis. Nach dem Anliegen von Bürgermeister Herreiner habe er sich mit Alexander Gumpp in Verbindung gesetzt. Er habe erkunden wollen, inwieweit sich die Rotary-Mitglieder mit Spenden an diesem Projekt beteiligen könnten. Zu seinem Erstaunen habe Gumpp ihn nach kurzer Zeit informiert, dass der Club den gesamten Bau übernehmen werde. Einzig der Landkreis sollte mit dem Kreisbauhof die Erstellung der Infrastruktur übernehmen und die Gemeinde Bissingen mit ihrem Bauhof als Bauherr auftreten. Im weiteren Verlauf der Grußworte dankten Hannah Gumpp und Stefan Pielmeier von der Planungsgruppe für das Privileg, an dem Projekt als TU München mitwirken zu dürfen.

Neben der Unterstützung der Rotary Club-Mitglieder sei es laut Gumpp unerlässlich gewesen, zusammen mit dem Landkreis Dillingen und Bissingen und den Planern und Handwerkern tolle Arbeit zu leisten, um diese halbe Million Euro teure Maßnahme zu realisieren. Für den musikalischen Rahmen der Einweihungsfeier sorgte eine Bläsergruppe des Albertus-Gymnasiums Lauingen.