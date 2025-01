Wiederaufbau des Jugendtreffs in Rieblingen zieht sich

Es dauert. Der Wiederaufbau des Jugendtreffs im Wertinger Stadtteil Rieblingen zieht sich in die Länge. Vor allem die Entsorgung des Bauschutts war komplizierter als angenommen. Der Jugendtreff, der von vielen nur als Container bezeichnet wurde, war ein beliebter Treffpunkt für viele Jugendliche und junge Gebliebene in der Region. Ein ehemaliger Container war dort in vielen Arbeitsstunden zum Jugendtreff umgewandelt worden, samt Dachstuhl und Anbau. Doch von der Jugendhütte ist nur ein Teil übrig geblieben.

