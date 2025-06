Kind auf E-Scooter fährt in Lauingen gegen Auto und flieht

Ein fünf- bis zehnjähriges Kind soll in Lauingen gegen ein parkendes Auto gefahren und anschließend vom Unfallort geflohen sein. Eine Zeugin beobachtete laut Polizei, wie der Junge am Sonntagabend in der Bahnhofstraße gegen einen geparkten blauen BMW prallte. Der Junge, der mit einer Gruppe gleichaltriger Kinder auf dem E-Scooter unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Vierstelliger Sachschaden am Auto

Der Schaden am Auto beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Laut Angaben der Zeugin ist der Junge Schwarz und trug ein weißes Top. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (AZ)