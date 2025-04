100 Prozent für Dillinger JU-Vorsitzenden Daniel Kaim

Bei der Versammlung der Jungen Union Dillingen mit Neuwahlen haben die Mitglieder im Peng und Pane auf ein aktives Jahr 2024 zurückgeblickt. Davon zeugen laut Pressemitteilung die Teilnahme bei der 72-Stunden-Challenge mit dem Saubermachen des Unterstandes am Trimm-dich-Pfad, die Organisation des Dillinger Diploms, das alljährliche Volleyballturnier, die Unterstützung beim Inklusionslauf wie auch zahlreiche Aktionen mit der Kreis JU. Hervorzuheben sei das „Who ist Who“ mit Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange, bei dem sich die Kandidaten der jeweiligen Wahl vorstellen.

JU-Ortsvorsitzender und Stadtrat Daniel Kaim zeigte sich begeistert über das Engagement und die rege Mitarbeit der mehr als 50 Mitglieder. Er dankte in seinem ausführlichen Bericht den Anwesenden. Bei den Wahlen, die CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Gorhau leitete, wurde Kaim mit 100 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Gorhau lobt die Zusammenarbeit

Oberbürgermeister Frank Kunz, ehemaliger JU-Kreisvorsitzender, fand lobende Worte für die junge Gruppe und berichtete von aktuellen Themen aus der Stadt- und Kreispolitik. Kaim dankte Marco Lebküchner und Dominik Miksch für ihr Engagement für die Junge Union. Sie werden in Zukunft in der CSU mitwirken. Dass die Zusammenarbeit mit dem Ortsverband der CSU und der Frauen Union „Hand in Hand geht“, bekräftigte CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Gorhau. „Es ist schön zu sehen, wie ihr wachst und euch für Dillingen und die Stadtteile einsetzt“. Hanni Kaim hatte im Vorfeld die Kasse mit Michael Feistle geprüft.

Antonia Hancer ist stellvertretende Vorsitzende

Der neue JU-Ortsvorstand setzt sich zusammen aus: Daniel Kaim (Vorsitzender), Antonia Hancer (Stellvertretende Vorsitzende), Simon Kirzinger (Stellvertretender Vorsitzender), Max Herrmann (Schatzmeister), Felix Wagner (Schriftführer). Beisitzer sind Simon Berchtenbreiter, Florian Reile, Matthias Stehle, Markus Düthorn, Ben Rieblinger, Sarah-Maria Bunk und Laura Schwertberger-Gallenmiller. Amelie Balleisen kümmert sich neu um das Thema Sozial Media und gibt den Arbeitskreis der Schülerunion an Vincent Knaus weiter. Kassenprüfer bleiben Hanni Kaim und Michael Feistle. Simon Kaim wurde als Geschäftsführer bestätigt. (AZ)