Kampfsport-Show in Dillingen: „Es sind 20 Großmeister da“

Die Kampfsport-Galas, zu denen Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch in Dillingen einlud, waren legendär. Der Schwenninger versammelte in der Sebastian-Kneipp-Halle wiederholt die Weltspitze seines Sports. Dazu zählt der inzwischen 70-Jährige seit Jahren selbst. 2019 kündigte Magosch an, keine Galas mehr auszurichten. Der Großmeister versprach aber, sich weiter für das Leserhilfswerk Kartei der Not einzusetzen. Und so organisierte die Taekwondo-Legende mit Gleichgesinnten viele weitere Events für die Kartei. In vier Jahrzehnten haben die Kampfsportler so rund 165.000 Euro für das Leserhilfswerk erkämpft.

Die Kampfsport-Vorführungen in Dillingen beginnen um 15.30 Uhr

Diese Summe dürfte sich an diesem Wochenende erhöhen. Heinrich Magosch hat am Samstag, 12. Juli, einen Benefizlehrgang zugunsten der Kartei der Not organisiert. Und danach gibt es für alle Interessierten um 15.30 Uhr Kampfsport-Vorführungen in der Sebastian-Kneipp-Halle. „Es sind 20 Großmeister da, das gibt es sonst auf der ganzen Welt nicht“, sagt Magosch.

Die Vorführungen dürften erneut spektakulär sein. Und vermutlich gehen wieder einige Ziegelsteine und viele Bretter bei den Darbietungen zu Bruch. „Besucher und Besucherinnen sind herzlich willkommen“, betont der Großmeister, der seit vier Jahrzehnten an der Spitze des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller steht. Mit seinen etwa 1600 Mitgliedern ist der Verein so etwas wie der „FC Bayern des Taekwondo“.

Der Eintritt zu dem Spektakel in Dillingen ist frei

Der Eintritt zu dem Spektakel ist im Übrigen frei. Spendenboxen, mit denen für die Kartei der Not gesammelt wird, werden aufgestellt. Magosch verspricht, dass Spitzensport der Disziplinen Taekwondo und Allkampf zu sehen sein wird. Auch Kinder werden mit ihren Vorführungen das Programm bereichern.