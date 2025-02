Nach dem Hype um Pfarrer Schießler in Dillingen kommt nun TV-Moderator Lesch

Nach dem Hype um den prominenten Pfarrer Rainer Maria Schießler, der im Herbst etwa 1000 Menschen zu seinen Vorträgen in den Stadtsaal gelockt hat, präsentiert der Katholische Akademikerkreis Dillingen nun sein neues Jahresprogramm. Die Themen der fünf Vortragsabende reichen von gesunder Ernährung bis zur Kritik an der Wokeness.

Den Auftakt macht am Dienstag, 11. März, um 19.30 Uhr der Mediziner Prof. Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel-Krankenhaus und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Der als Buchautor und aus den Medien bekannte Mediziner spricht im Stadtsaal zum Thema „Über gesundes Essen und heilsames Fasten“. Er plädiert dafür, Zivilisationskrankheiten gezielt mit gesunder Ernährung vorzubeugen. Karten gibt es ab dem 24. Februar bei Bücher Brenner in Dillingen.

Vortrag im Sparkassensaal: „Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe“

Tobias Haberl, Journalist der Süddeutschen Zeitung, Redakteur des SZ-Magazins und gläubiger Christ, liest am Montag, 28. April, um 19.30 Uhr im Saal der Sparkasse Dillingen aus seinem neuen Buch „Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe“. Er fragt: Was kann das 21. Jahrhundert eigentlich von gläubigen Menschen lernen? Karten gibt es ab 31. März im Klosterladen Dillingen.

Um den christlichen Glauben geht es auch im Vortrag „Jesus, wer bist du?“ des Eichstätter Theologen Prof. Manfred Gerwing am Montag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Faustussaal. Gerwing geht auf den Spuren des Konzils von Nizäa (325) der Frage nach: Wer war Jesus von Nazareth? War er wirklich Gottes Sohn oder war er bloß ein „vergöttlichter“ Mensch?

Insbesondere für Eltern und Lehrkräfte dürfte der Abend mit dem aus dem Fernsehen bekannten Münchner Astrophysiker, Wissenschaftsjournalisten und Philosophen Prof. Harald Lesch und dem Augsburger Schulpädagogen Prof. Klaus Zierer interessant sein. Die beiden sprechen am Dienstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Stadtsaal zum Thema „Gute Bildung sieht anders aus! Welche Schulen unsere Kinder jetzt brauchen“. Karten gibt es ab 22. September bei Bücher Brenner und im Online-Vorverkauf der Landkreiskulturtage.

Mit einem kontrovers diskutierten Thema endet das Vortragsjahr am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im großen Saal des Collegs. Die Frankfurter Kulturwissenschaftlerin Prof. Susanne Schröter referiert zum Thema „Der neue Kulturkampf. Wie eine woke Linke die Gesellschaft bedroht“. Sie geht dabei auch auf die Gender-Theorie und deren Auswirkungen ein.

Info: Der Eintritt an der Abendkasse kostet fünf Euro, wenn nicht anders angegeben. (AZ)