Kennzeichen gestohlen und Auto in Schretzheim beschädigt

Dillingen-Schretzheim

Die Diebe verursachen an der Stoßstange eines Wagens Sachschaden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.
    Ein Polizeiwagen steht vor dem Schloss Bellevue bei der Akkreditierung neuer Botschafterinnen und Botschafter in Deutschland. (zu dpa: «Betrunkene rammt Streifenwagen bei Polizeikontrolle»)
    Ein Polizeiwagen steht vor dem Schloss Bellevue bei der Akkreditierung neuer Botschafterinnen und Botschafter in Deutschland. (zu dpa: «Betrunkene rammt Streifenwagen bei Polizeikontrolle») Foto: Malin Wunderlich/dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, auf Donnerstag, 14.15 Uhr, im Tannenweg im Dillinger Stadtteil Schretzheim an zwei Autos die vorderen Kennzeichenschilder gestohlen. An einem der Autos beschädigten die Diebe nach Angaben der Polizei mutwillig die vordere Stoßstange. Hier entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

    Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls und Sachbeschädigung an Kfz. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

