Kennzeichen gestohlen und Auto in Schretzheim beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, auf Donnerstag, 14.15 Uhr, im Tannenweg im Dillinger Stadtteil Schretzheim an zwei Autos die vorderen Kennzeichenschilder gestohlen. An einem der Autos beschädigten die Diebe nach Angaben der Polizei mutwillig die vordere Stoßstange. Hier entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls und Sachbeschädigung an Kfz. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)