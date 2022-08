Kesselostheim

05:00 Uhr

Sorge um die Urenkel: 86-Jährige macht Tempo für Tempo 30

Plus Eine Rentnerin aus Kesselostheim kämpft für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt, durch die Verkehr donnert. Ein Termin beim Landrat verlief für sie positiv.

Von Christina Brummer

„Erst ist gar nichts los und dann ist der Teufel los“, so beschreibt Anni Kalchgruber die Verkehrssituation in Kesselostheim, einem klassischen Durchfahrtsort: Der Verkehr fließt, oder donnert, über die kurvige Strecke, sodass man am besten dreimal schaut, bevor man über die Straße geht. In dem Ort im Kreis Dillingen, durch den die Staatsstraße 2221 mitten hindurchführt, gilt Tempo 50. Das möchte die 86-Jährige ändern und so gelang es der Seniorin, das kleine Kesselostheim, rund 170 Menschen leben dort, groß rauszubringen: Am Donnerstag durfte sie bei Landrat Markus Müller vorsprechen – begleitet von einer Schar an Reportern und Kameraleuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

