Wird das Heizen mit Holz diskreditiert?

Forstvertreter äußern bei einem Waldgipfel mit dem Abgeordneten Fabian Mehring in Kicklingen ihre Nöte.

Es war ein in vielerlei Hinsicht besonderer Termin, zu dem Landtagsabgeordneter Fabian Mehring am Kicklinger Sportplatz das Politiker-Schuhwerk gegen eine geländetaugliche Variante tauschte. Dort empfingen den Parlamentarischen Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion Spitzenvertreter der Waldbesitzer aus Nordschwaben und dem angrenzenden Oberbayern. Die Vorstände und Geschäftsführer der nordschwäbischen Waldbesitzervereinigung sowie der Fortbetriebsgenossenschaften Augsburg-West, Dillingen und Günzburg-Krumbach hatten den Parlamentarier um ein persönliches Gespräch gebeten. Mehring hatte laut Pressemitteilung zuletzt harsche Kritik an den jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zum Holzheizungsverbot geübt. Er hörte sich im Rahmen einer Waldbegehung die Sorgen und Nöte der Forstvertreter an.

„Nach all den unverständlichen Entscheidungen in Brüssel und Berlin tut es einfach gut, wenn ein führender bayerischer Politiker persönlich zu uns in den Wald kommt und uns zuhört“, freute sich Alwin Hieber, der Vorsitzende der Dillinger Forstbetriebsgemeinschaft, über Mehrings Besuch. Die Führung durch den Kicklinger Forst übernahm FGB-Geschäftsführer Johann Stuhlenmiller. Dabei wies der Fachmann auf zahlreiche Herausforderungen für die regionale Waldwirtschaft hin – vom Borkenkäfer über den Eichenprozessionsspinner bis zum Eschentriebsterben in Kombination mit Wurzelfäule und den Waldumbau in Anpassung an den Klimawandel. „Die Waldwirtschaft denkt in Dekaden. Wir können nicht darauf reagieren, wenn die Politik kurzfristig die Richtung ändert“, spannte Stuhlenmiller den Bogen zu den politischen Problemen des Waldes.

Vertreter der Waldwirtschaft danken Mehring für Intervention

Im Zuge dessen bedankten sich die Vertreter der nordschwäbischen Waldwirtschaft bei Mehring für die erfolgreiche Intervention des Freistaats bei den Verhandlungen zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED-III) auf europäischer Ebene. Auf Vorschlag der EU hätte das heimische Holz zunächst seinen Status als erneuerbarer Energieträger verlieren sollen, was nicht zuletzt auf Drängen Bayerns verhindert worden sei, wie Mehring betont: „Das wäre ein Treppenwitz gewesen und zur Katastrophe für das Waldland Bayern geworden. Unser Holz gehört zur DNA des Freistaats und ist zu Recht das Sinnbild für nachwachsende Rohstoffe schlechthin“, sagte Mehring dazu in Kicklingen.

Fabian Mehring hörte sich bei der Waldbegehung in Kicklingen die Nöte von Forstvertretern an. Foto: Marina Jakob, Freie Wähler

Neues Ungemach droht in den Augen der Waldbesitzer nun in Gestalt des Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung, das Heizen mit Holz zukünftig massiv beschränken soll. Mehring hält dies für falsch und argumentierte in Kicklingen gegen die Ampel-Pläne: „Wir befinden uns in einer historischen Energiekrise und erleben jeden Tag, wie uns die Abhängigkeit von Rohstoff-Importen auf die Füße fällt. In dieser Lage heimisches Holz zu verbieten und mit dreckiger Kohle aus Ostdeutschland oder Flüssiggas von zweifelhaften Despoten zu heizen, nutzt weder der Umwelt noch den Menschen“, so der Landtagsabgeordnete.

Dillingens OB Frank Kunz (CSU) kritisiert die Ampelkoalition

Das Thema, dass das Heizen mit Holz diskreditiert werden könnte, war am Freitagabend auch in der Schretzheimer Bürgerversammlung hochgekocht. Der frühere SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hubert Probst hatte angeregt, dass weitere Dillinger Baugebiete an Nahwärmenetze angeschlossen werden könnten. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) stimmte dem im Grunde zu. Es brauche für einen Ausbau des Nahwärmenetzes aber Planungssicherheit. Und was er da von der gegenwärtigen Bundesregierung erlebe, sei "eine große Katastrophe". Es sei nämlich nicht berechenbar, wie die Ampelkoalition mit dem Thema umgehen werde. Kunz äußerte die Befürchtung, dass dem Heizen mit Holz wegen der Freisetzung von Kohlendioxid ein Riegel vorgeschoben werden könnte. Die Vergütung bei den Biomasseanlagen, in denen Mais oder Hackschnitzel zum Einsatz kommen, müsse auf Dauer gewährleistet bleiben. Ansonsten, so der Rathauschef, sei es zu unsicher, in den Ausbau von Nahwärmenetzen zu investieren.

Bei der Wadbegehung in Kicklingen: (von links) Stefan Wurst (Geschäftsführer WBV Nordschwaben), Johann Stuhlenmiller (GF FBG Dillingen), Fabian Mehring, Wilhelm Baumeister (FBG Günzburg-Krumbach), Alwin Hieber (FBG Dillingen), Kay Reiff (GF FBG Günzburg-Krumbach), Elmar Sinning (FBG Dillingen), Philipp Hanner (FBG Augsburg-West), Rupert Kollmann (WBV Nordschwaben). Foto: Marina Jakob, Freie Wähler

Eine deutliche Warnung sprach Mehring auch gegenüber Plänen von Naturschützern zur Ausweitung der Stilllegung von Waldflächen als sogenannte Naturwälder aus. Mehring: „Unser Wald ist seit Jahrhunderten keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft. Die Vielfalt an Pflanzen und Arten in unseren Wäldern verdanken wir ihrer gezielten Bewirtschaftung. Legt man den Forst stattdessen still, folgt Artensterben und in einigen Jahrzehnten bleiben nur noch Reinbestände einer einzigartigen Baumart übrig“, so der Parlamentarier. Umso entschiedener plädierte Mehring für den Schutz des Waldes durch dessen Nutzung: „Unser Wald ist kein Museum zur Naherholung für Stadtmenschen, sondern ein lebendes Kulturgut, das genutzt werden muss, um seine Funktionen auf Dauer zu erfüllen. Wer glaubt, die Natur zu schützen, indem er den Wald stilllegt, ist auf dem Holzweg und erreicht das Gegenteil“, so der Landtagsabgeordnete. (AZ,bv)