Forderung in Kicklingen: Dillinger Stadtratssitzungen online übertragen

Plus Mehr als 130 Besucher kommen zur Bürgerversammlung im Dillinger Stadtteil. Was die Kicklinger von Oberbürgermeister Kunz wissen wollen.

Etwa 130 Besucherinnen und Besucher sind am Montag zur Bürgerversammlung ins Kicklinger Schützenheim gekommen. Nach dem Vortrag des Oberbürgermeisters Frank Kunz zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Dillingens und speziell des Stadtteils Kicklingen gab es einige Fragen und Anregungen. So wurde dem Rathauschef vorgeschlagen, doch in Zukunft die Stadtratssitzungen auch online zu übertragen, wie es schon in einigen Kommunen des Landkreises üblich sei. Kunz sagte dazu: "Wir haben dies im Gremium schon ausgiebig erörtert und diskutiert." Doch die Mehrheit der Stadtratsmitglieder habe sich dagegen entschieden.

Zum Thema Breitbandausbau stellte Manfred Hitzler die Frage, warum denn nicht die bereits installierten Glasfaser-Versorgungsleitungen zu den Stadtteilen Kicklingen und Fristingen als Weiterführung zu den rund 30 Außenhöfen verwendet werden könnten, für die jetzt extra ein Förderprogramm aus weiteren Steuergeldern aufgelegt worden sei.

