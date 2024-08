Fehler beim Überholen führen zu Unfällen bei Kicklingen und Gundelfingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwochvormittag auf der Staatsstraße 2033 zwischen Binswangen und Höchstädt auf Kicklinger Flur gekommen. Gegen 10 Uhr hatte ein 72-jähriger Autofahrer eine in Richtung Höchstädt vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholt. Ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzuggespanns setzte laut Polizeibericht ebenfalls zum Überholen an, als der Wagen bereits auf gleicher Höhe war.

Der Auflieger des Autos und der Sattelzug stoßen zusammen

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auflieger und Auto. Den Unfallschaden gibt die Polizei mit 3600 Euro an. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Autofahrerin setzt auf der B16 ebenfalls zum Überholen an

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße B 16 bei Gundelfingen. Gegen 16 Uhr überholte ein 57-Jähriger mit seinem Wagen das Auto einer in Richtung Günzburg fahrenden 51-Jährigen. Die Frau wiederum setzte nach Angaben der Polizei ebenfalls zum Überholen an, als der 57-Jährige ihren Pkw bereits zur Hälfte überholt hatte.

Der Sachschaden liegt bei dem Unfall in Gundelfingen bei 13.000 Euro

Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Unfallschaden von zirka 13.000 Euro. Zum Glück wurde auch bei diesem Unfal.l niemand verletzt. (AZ)