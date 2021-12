Kicklingen

vor 22 Min.

Kicklingen trauert um Josef Dannemann

Plus Der letzte Bürgermeister des Dillinger Stadtteils ist gestorben. Er hatte eine klare Meinung zur Eingemeindung.

Von Berthold Veh

Nicht nur in Kicklingen, sondern in ganz Dillingen hat die Nachricht vom Tod des früheren Bürgermeisters Josef Dannemann Trauer hervorgerufen. Der beliebte Mitbürger und „Dorfpoet“ ist am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Unvergessen ist der Auftritt des Kicklingers vor drei Jahren beim Dillinger Neujahrsempfang.

