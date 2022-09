Kicklingen

Kicklinger knackt bei der TV-Dating-Show "Take me out" einen Rekord

Oliver Feldmeyer war Kandidat bei der TV-Dating-Show Take me out. 30 Single-Frauen wurden ihm präsentiert, die große Liebe war nicht dabei.

Plus Der 30-jährige Oliver Feldmeyer nimmt als Kandidat bei der RTL-Sendung im Fernsehen teil. 30 Single-Frauen buhlen um seine Gunst. Hat er die große Liebe gefunden?

Von Simone Fritzmeier

Mal posiert Oliver lässig vor seinem Auto in der Dillinger Innenstadt, dann sieht man ihn mit Hemd am Herd stehen, und auch das Oben-ohne-Bild fehlt nicht auf seinem Profil auf Instagram - inklusive Sixpack. Der Kicklinger zeigt gerne, was er hat, wie er sagt. Und das gefällt - immerhin fast 15.000 Menschen folgen ihm auf seiner Social-Media-Seite. Seit Mittwochabend noch einige Hundert mehr. Denn der 30-Jährige war Kandidat bei der TV-Dating-Show "Take me out" auf RTL. Er hatte die Qual der Wahl zwischen 30 Single-Frauen - und hat sogar einen Rekord geknackt.

