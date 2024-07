„Spiel ohne Grenzen“: Kicklinger Landjugend erwartet 3000 Gäste

Es ist ein großer Auflauf an diesem Nachmittag auf einer Wiese am östlichen Ortsrand von Kicklingen. Aluschienen und Planen werden abgeladen. Männer rammen mit Vorschlaghämmern Erdnägel in den Boden, um das große Zelt zu befestigen. Die Wiese am Anger in Kicklingen wird zu einem Festplatz umgewandelt. Dort lädt die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) Kicklingen am Wochenende zum 51. Spiel ohne Grenzen im Landkreis Dillingen ein. Das Team aus dem Dillinger Stadtteil hat im vergangenen Jahr den Sieg bei den Spielen in Lutzingen davongetragen. „Wir haben gerne gewonnen“, sagt die Kicklinger KLJB-Vorsitzende Nathalie Frey. Die Euphorie des Sieges hält bei so manchen Siegern des Spiels ohne Grenzen nicht lange, denn der Erstplatzierte muss im Folgejahr das Spektakel ausrichten.

Berthold Veh